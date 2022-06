En Veracruz Puerto, desde hace una década luchaban por bodas gay

Casi 10 años duró la lucha para que se modificara el Código Civil de Veracruz para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque en el puerto de Veracruz se han oficiado 275 bodas gracias a los juicios de amparo.A decir del presidente de la Comunidad LGBTTI “Jarochos”, Guillermo Izacur Maldonado, al aprobarse en el Congreso local, la reforma en el artículo 75 en el Código Civil, representa un logro en la igualdad de derechos.“Desde el 2013 iniciamos con juicios de amparo en estar en la lucha y posteriormente estuvimos enviando a la Suprema Corte porque nos habían dicho que a los 10 matrimonios ya se quedaba la jurisprudencia, se invalidaba el artículo 75 y pues no pasó, llevamos a cabo 275 matrimonios”, dijo.El también Enlace de la Dirección del Registro Civil para los matrimonios entre personas del mismo sexo, señaló que el primer trámite de amparo tardó alrededor de un año para que la Suprema Corte de Justicia resolviera ordenar al estado oficiar la unión entre la primera pareja que se trató de dos mujeres.Al paso del tiempo, las asociaciones por los derechos de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas, sin embargo, afirman que la lucha ha rendido frutos al reconocerse sus derechos civiles.“Un logro y avance e igualdad, era discriminatorio para la comunidad tener que estar procediendo al amparo con mucho papeleo, ya no va a hacer igual. La primera pareja fue un año de juicio, no llegaba la resolución y un año nos aventamos, la segunda pareja fue seis meses, a partir de esa metimos un juicio de amparo contra el gobierno del estado y posterior a eso, ya duraban 2 meses, fuimos ganando”.Una vez que se publique en la Gaceta Oficial del Estado, las modificaciones al Código Civil de Veracruz, todos los trámites de matrimonios homosexuales podrán realizarse sin problemas, sólo acudiendo a las oficinas del Registro Civil.