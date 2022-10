En Veracruz Puerto, el niño Edson Benjamín requiere cirugía de intestino

Hace unos meses la madre Edson Benjamín, de un año 4 meses, pidió ayuda para la operación que requiere el pequeño a quien se le negó la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde había sido intervenido en cuatro ocasiones, una de éstas a causa de una presunta negligencia médicaTras pedir ayuda al Ayuntamiento de Veracruz, al Gobierno del Estado y federal y no tener respuesta, Zenaida Citlali Cruz López, afirmó que se llevará a su pequeño a la Ciudad de México a espera de que pueda ser atendido en un hospitalCabe recordar que a través de este portal alcalorpolitico.com, la madre lanzó el llamado de auxilio relatando que su hijo además de caerse al nacer vino con malformaciones en el ano, orejas, cartílago y una mano por lo que ya ha sido intervenido, pero necesitaban una operación másEl pequeño sigue con una bolsa de colposcopia y requiere ser reconectado su intestino, pero ya no cuenta con seguridad social y ya no pudo seguir con la atención en el IMSS.“Él ya empezó con temperaturas, ¿qué voy a esperar a que se me convulsione, se me muera? Él se queja mucho, él ya quiere caminar, una vez lo dejé; se arrastra pero no puede (hacerlo) porque le duele”.El nació con el síndrome de Townes Brocks que son malformaciones. Una de ellas es el ano imperforado. Ahorita necesita lo que es el cierre de esta colostomía para que ya lo puedan conectar y pueda hacer del baño”, relatóDesesperada volvió a hacer el llamado para que su hijo pueda ser operado y es que hace unos meses señaló que personal del Ayuntamiento de Veracruz se habían acercado para ofrecer ayuda. Sin embargo, les llevaron una despensa y nunca más volvieron a acercarse.Por parte de la Secretaría de Bienestar también se habían interesado en el pequeño pero no hubo tal ayuda y refirió que los médicos del Sector Salud que ya conocen el caso no han querido retomarlo en el Hospital Infantil.“Lo único que esperamos lograr con la ayuda de dios es la operación de Benjamín”.La madre pidió ayuda para costear el viaje a la Ciudad de México, los interesados pueden contactarla al 22 91 72 16 73.