En Veracruz Puerto, llevan 200 kilos de pirotecnia decomisada y ningún detenido

Aunque se han decomisado más de 200 kilogramos de material explosivo en la ciudad de Veracruz, no ha habido personas detenidas, informó el director de Gobernación Municipal, Gianfranco Melchor.



Durante los operativos que se han realizado en coordinación con la Policía Naval, Seguridad Pública y Comercio Municipal, han encontrado la venta de pirotecnia pero no rebasan los 20 kilogramos en posesión, por lo cual, sólo es incautado el producto.



“Como no hemos encontrado arriba de los 20 kilos no hemos puesto todavía a nadie a disposición, pero en cuanto se encuentre a una persona por un acuerdo que se tiene con la Fiscalía Federal en cuanto se encuentre una persona arriba de 20 kilos de estos artefactos, serán puesto a disposición de la autoridad”, dijo.



Explicó que han encontrado desde bengalas hasta palomas, principalmente en la zona de mercados y cruceros durante los operativos que se han realizado de manera aleatoria y sorpresiva.



"Aproximadamente cerca de 200 kilos de artefactos, en los cruceros y en las zonas de mercados. Hemos encontrado de todo desde bengalas, cohete chino, las palomas que son las que se pueden detonar y casi explotar una mano", señaló.



Los operativos continuarán durante esta temporada para vigilar que no haya venta de este material que está prohibido.