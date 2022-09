En Veracruz Puerto, MORENA hará su consulta sobre parquímetros

Los regidores de MORENA en el Ayuntamiento de Veracruz, realizarán foros y encuestas con ciudadanos para saber si desean que continúen operando los parquímetros en el Centro Histórico.Además, adelantaron que votarán en contra en la sesión de Cabildo donde se abordará la renovación de la concesión a la empresa Zeus Monitoreo Vial.A decir del regidor Daniel Martin Lois, la propuesta de la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez para que los aparatos ahora sean administrados por el Ayuntamiento debe someterse a consideración de los veracruzanos."Analizar si conviene o no la continuidad de los parquímetros. Para ello haremos foros, encuestas a pie de los usuarios y opiniones de los afectados. Con la poca información financiera que tenemos valoraremos el costo-beneficio de la operación, finalmente haremos un diagnóstico que nos permita definir dicha conveniencia, si el análisis y los veracruzanos definen que sí conviene continuar con los parquímetros o si no lo hacen presentaremos nuestra propia propuesta de operación”, dijo Martin Lois.Explicó que en caso de que el Ayuntamiento no renueve la concesión a Zeus y se plantee el proyecto de continuidad por parte del municipio, no tendrían que consultar al Congreso del Estado, sólo ser avalado por mayoría en el Cabildo.En caso de que se tenga la intención de concesionar nuevamente, se requeriría consultarlo con los diputados locales.“Lo que tiene que pasar por Cabildo es si continúa o no, pero si no hay una concesión como tal, si no se le da a un particular, no tiene por qué pasar por Congreso, es cuestión del ayuntamiento continuar los parquímetros o no y cómo regularlos”.Resaltaron que también pedirán que se clarifiquen los recursos obtenidos a través de los parquímetros, por ello, exigirán que antes de que se piense en administrarlos por el municipio se pongan candados para su operación.“Este Ayuntamiento no se rige por mucha transparencia y no tiene fama de transparencia, llevamos 9 meses exigiendo cuentas más claras y no hemos tenido respuesta, a nosotros no nos daría tranquilidad que sin previo candados lo manejara, se volvería una caja chica”, finalizó.