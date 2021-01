En Veracruz Puerto, no hubo fiesta en el primer amanecer; apenas llegó gente

Sin poder ingresar al bulevar costero Manuel Ávila Camacho y bajo un cielo nublado, algunas personas presenciaron el primer amanecer del 2021 en la ciudad de Veracruz.



Previamente, el operativo “Nuevo Amanecer” frustró la estancia de locales y turistas que llegaron a la zona. El bulevar prácticamente lució vacío debido a las medidas que se aplicaron ante la pandemia del COVID-19.



Desde las 3 de la mañana, las autoridades cerraron con vallas el paso vehicular y desde las 6:00 horas, empezó el “barrido” para retirar a quienes ya estaban en la zona.



Por ello, aunque personas acudieron a contemplar los primeros rayos de sol de 2021, fueron detenidos por elementos de la Policía Naval y desde los camellones se les permitió acercarse a tomar la foto del recuerdo y sin aglomeraciones.



Al respecto, el director de tránsito de Veracruz, Arturo García García, señaló que debido a la advertencia hecha días antes sobre este operativo, la afluencia fue mínima.



“Hicimos un cerco, la invitación es que se pasen al otro lado del cerco, la invitación es que se vayan al otro lado. La cantidad de personas ha sido muy poca”, dijo.



Elementos de Tránsito municipal, Protección Civil, Gobernación y Policía Naval resguardaron todo el bulevar Manuel Ávila Camacho para asegurarse que las personas no permanecieran en el arroyo costero.



“El cierre estuvo desde las 3 de la mañana y eso hizo que bajara mucho el flujo de personas, la gente que tenía la intención de ver el amanecer tuvo más empeño en acercarse”, dijo.



García García indicó que incluso no se reportaron accidentes automovilísticos, ni detenciones durante la noche del 31 de diciembre y primeras horas del Año Nuevo.



“Fue una experiencia maravillosa”



Algunos emocionados porque es la primera vez que veían el amanecer y otros decepcionados porque no pudo ser como otros años, lograron estar unos minutos hasta que se despejó.



“Me encantó porque es la primera vez que lo veo, por la contingencia no se puede pasar pero aunque sea pasamos tantito, me gustó muchísimo, fue una experiencia maravillosa”, dijo Santiago Pérez, de 10 años, originario de Monterrey, Nuevo León.



Desde que se acercaban al bulevar, se les indicaba que no se les permitía el acceso por la contingencia.



“Que nos fuéramos, que no nos podíamos quedar”.



“Es una medida, creo que estamos haciendo mal, vino un familiar que llegó de Estados Unidos y queríamos ver”.



Por momentos se veían grupos de personas que esperaban turno para tomarse la foto a la altura del bulevar Manuel Ávila Camacho y Washington.



Cabe señalar que tampoco se permitió la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia en la franja costera hasta las 10 de la mañana.