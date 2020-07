En Veracruz puerto regidores dicen ser ignorados por alcalde Fernando Yunes

Ediles del ayuntamiento de Veracruz denunciaron que han sido delegados en el Cabildo y toma de decisiones municipales.



Al respecto, la regidora Ileana Ramírez Domínguez mencionó que el alcalde Fernando Yunes Márquez los ha excluido de algunos anuncios que han hecho a nombre del municipio, ya que no se turna a comisiones y no se les invita a los eventos, lo cual consideró una falta de respeto hacia la comuna.



La edil panista, señaló que al menos durante la pandemia, específicamente en los meses de junio y lo que va de julio, el Ayuntamiento de Veracruz que encabeza Fernando Yunes Márquez ha realizado eventos vía transmisión virtual, donde se han tocado temas de las comisiones de Salud, Obra Pública, Fomento Agropecuario, Educación, Policía, entre otros, y en ninguno de ellos han sido convocados los ediles de Veracruz.



En cambio, sí han asistido la Senadora Indira Rosales y los diputados federales y locales de Veracruz.



“Son 10 eventos en los cuales hubo una ausencia de cualquier integrante o en este caso coordinador de las comisiones que nosotros representamos, a excepción del anuncio el día de ayer o antier, de la disminución de ingresos, en la cual estuvo presente la Sindica de Veracruz (...). Queda claro que en estos 10 eventos que a la fecha han transcurrido, pues no existe esa representación que somos nosotros como ediles de la ciudadanía en cualquiera de esos eventos, sobre todo porque también somos parte importante de este Cabildo de Veracruz, como autoridad municipal”, mencionó.



Por ello la regidora exhortó al alcalde a que los incluya en este tipo de eventos a los cuales tienen Derecho y obligación de asistir.