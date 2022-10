En Veracruz Puerto, rifan vaca para apoyar a mujeres en zonas rurales

La asociación “Mujeres Apoyando Mujeres” (MAM) rifará una vaca lechera para recaudar fondos con el fin de adquirir un equipo ultrasonido portátil para revisiones de mama a mujeres de las áreas rurales del Puerto de Veracruz.Roxana Guízar, presidenta de MAM, señaló que es difícil que las féminas acudan a los centros de salud o a las campañas a realizarse las exploraciones, por ello, tienen el objetivo de acercarles los exámenes hasta sus localidades.“Con lo que se obtenga queremos comprar un ultrasonido portátil que es también para llevar los ultrasonidos a las mujeres menores de 40 y vamos a seguir como siempre con una unidad móvil de mastografías. Si ellas no vienen a nosotras, llevarles. Una mujer rural, entre usos y costumbres, por la pena, es más difícil (que acudan)”, señaló.El costo del boleto es de 100 pesos para la rifa que se realizará con el sorteo de la Lotería Nacional del 11 de diciembre.La vaca fue donada a la asociación para la campaña enfocada en la detección oportuna del cáncer de mama.“Es una vaca lechera de verdad, es una vaca que esta donando la familia Sosa Lagunes. La mujer rural no tiene a veces para venir a casa MAM, porque tienen miedo de que les duela, una mastografía no duele, duele más el cáncer”.Además continúa la venta de alcancías “vaquita rosa” para recaudar fondos.