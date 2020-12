En Veracruz Puerto, tampoco prohibirán celebrar fin de año en el bulevar

Al igual que en Boca del Río, el Ayuntamiento de Veracruz no restringirá el acceso al bulevar Ávila Camacho a las personas que deseen acudir a observar el primer amanecer de 2021, pese a la gran concentración de personas que provoca este evento y ante la pandemia del COVID-19.



Al respecto, el Director de Tránsito Municipal de Veracruz, Arturo García García, confirmó que realizarán operativo barredora para retirar a la población alrededor de las 6 de la mañana, como habitualmente lo hacen año con año.



“Estas fechas están trabajando todos los elementos de Tránsito Municipal que son una plantilla de entre 85 y 90 elementos, más peritos, también se unirán otras dependencias de seguridad al operativo del día primero", dijo.



García García comentó que pedirán respeta la sana distancias, evitar aglomeraciones y portar cubrebocas.



No obstante, pidió a la población a evitar acudir al bulevar a celebrar este primero de enero, exhortándolos a permanecer en casa, sin embargo, reiteró que el acceso no será restringido en la zona.