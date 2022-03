En Veracruz, “se están matando los narcomenudistas”; SSP llama a reformar Ley

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, hizo un llamado a diputados federales del Estado para que legislen y logren que el narcomenudeo sea un delito que amerite prisión preventiva, advirtiendo que es un detonante de los homicidios en la entidad.Cabe señalar que en el sistema de justicia penal vigente, los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, no están dentro del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa incluidos en los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.“Es importante trabajar una reforma y es un llamado a los diputados federales; cuando entra en vigor el Código de Procedimientos Penales en todo el país y se dejan a un lado los Códigos de Procedimientos Penales estatales se les olvidó trasladar un artículo de narcomenudeo a la Ley de Salud”.“Por eso es muy difícil para los Ministerios Públicos y para los jueces poderles dar prisión preventiva oficiosa (…). El Artículo 19 Constitucional dice que cuando un delito tiene que ver con la Salud son delitos que se persiguen de prisión preventiva oficiosa; aquí desgraciadamente el Código de Procedimientos Penales actual, que depende de la Federación, no pusieron el trasladar ese renglón que nos podamos ir a la Ley de Salud”, señaló el funcionario de Veracruz.Al respecto, indicó que un Ministerio Público no puede argumentar cosas que no diga el Código de Procedimientos Penales, por ello el delito de narcomenudeo sigue al alza y quienes son detenidos consiguen rápidamente su libertad.“El llamado a los legisladores federales para que nos ayuden, porque el narcomenudeo es el principal problema de los homicidios aquí en Veracruz; no están matando a la gente que anda bien, se están matando los narcomenudistas”.“Este mes el homicidio doloso se bajó un 37 por ciento, cifras que no se veían desde el 2016 y todo esto es gracias al trabajo de las Mesas de Seguridad”, destacó.De acuerdo con Gutiérrez Maldonado, homicidios, secuestros, robos a transeúntes y robo a casas-habitación han ido a la baja, no obstante, se necesitan adecuaciones a la Ley.