En Veracruz, se malgastan millones en deficiente manejo de basura

A pesar de que los 20 principales Ayuntamientos de la entidad gastan anualmente más de mil 22 millones de pesos de su presupuesto por el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, la mayoría incumple totalmente con la normatividad ambiental y contribuyen a que la basura sea uno de los problemas de contaminación más graves en la entidad dañando el aire, agua y suelo y la salud de los veracruzanos.



Tan sólo Coatzacoalcos gasta cada año 230 millones 500 mil 302.59 pesos. Sin embargo, incumple con la Constitución Política del país y con la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, en cuanto al servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, el cual debe ser integral, es decir, el ordenamiento no sólo ordena la recolección y el transporte, sino una correcta disposición final de los residuos sólidos.



De acuerdo al informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), respecto a la situación actual de los rellenos sanitarios y los tiraderos a cielo abierto, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), estima que Veracruz enfrenta una crisis ambiental severa, por lo que necesario implementar una política pública ambiental que permita mitigar los efectos negativos.



Con base a la información proporcionada por los Gobiernos municipales, 101 Ayuntamientos tienen tiraderos a cielo abierto, lo que ha provocado la contaminación de 119 sitios en diversos puntos de la entidad que se han convertido en fuente de bacterias y plagas transmisoras de dengue y rabia, principalmente.



Además, 41 ayuntamientos tiran o depositan sus desechos en 15 rellenos sanitarios y 13 depositan a cielo abierto en otro municipio transfiriendo el problema contaminante.



6 ayuntamientos queman su basura y 175 generan una cantidad promedio aproximada de 6 mil 77 toneladas de residuos sólidos por día que no son debidamente procesadas.



El informe especifica que 36 Ayuntamientos no entregaron la información que fue requerida por el ORFIS.



Ante los resultados, la PMA, afirma que desde el año 2015 Veracruz ocupa el primer lugar nacional con sitios contaminados, toda vez que no se ejecutan Programas de Remediación.



La entidad también ocupa el segundo lugar nacional en emitir el 10% de gases de efecto invernadero a la atmósfera que destruye la capa de ozono, libera lixiviados metales pesados que matan a las plantas y destruyen el suelo, afectan a la fauna marina del Golfo de México y es una fuente inagotable de plásticos de un solo uso



Lo anterior provoca cáncer y enfermedades respiratorias, los residuos peligrosos provocan incendios espontáneos.



15 Ayuntamientos reportaron que operan sus rellenos sanitarios en condiciones regulares: Acayucan, Coyutla, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Medellín, Naolinco, Naranjos-Amatlán, Nogales, Ozuluama, Pánuco, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tuxpan y Xalapa.



Sin embargo, la PMA considera que en realidad solo existen 6 rellenos sanitarios que cumplen medianamente con la NOM-083-SEMARNAT-2003 que son Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Nogales, Medellín y Cuitláhuac.



Los Ayuntamientos que más invierten en el servicio de limpia pública son Veracruz, con 374 millones 447 mil 332.77 pesos; Coatzacoalcos, 230 millones 500 mil 302.59 pesos; Xalapa, 88 millones 948 mil 945.83 pesos; Poza Rica, 45 millones 245 mil 286.43 pesos; Minatitlán, 39 millones 957 mil 193.38 pesos; Córdoba, 28 millones 325 mil 256.24 pesos; Orizaba, 26 millones 902 mil 241.03 pesos; Tuxpan, 23 millones 664 mil 622.32 pesos; Medellín , 20 millones 448 mil 457.63 pesos; y Papantla, 19 millones 845 mil 450.76 pesos.



Así como Martínez de la Torre, 16 millones 976 mil 178.74 pesos; Tierra Blanca, 15 millones 749 mil 967.85 pesos; Perote, 14 millones 523 mil 361.64 pesos; Alvarado, 13 millones 729 mil 82.23 pesos; Cosoleacaque, 13 millones 74 mil 942.14 pesos; Carlos A Carrillo, 13 millones 504 mil 261.47 pesos; Río Blanco, 13 millones 42 mil 531.42 pesos; Nanchital, 12 millones 543 mil 961.36 pesos; Pánuco, 11 millones 885 mil 395.18 pesos; y Boca del Río, 10 millones 616 mil 995.68 pesos.