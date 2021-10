En veremos, festejos multitudinarios de noviembre y diciembre en Xalapa

"Vamos a aprovechar todo para poder cerrar con broche de oro esta gestión", mencionó el Regidor undécimo de Xalapa, Francisco Javier Gonzáles Villagómez, ante la duda sobre si se realizarán o no eventos culturales y religiosos en el último bimestre del año.Aclaró que la Comisión de Comercio se encargará de analizar esta situación, pues las festividades como el Día de muertos y el Día de la Virgen de Guadalupe se consideran fiestas patronales, esto ante la queja de comerciantes de mercados, que consideran que autorizar a vendedores ambulantes les ocasiona una baja en sus ventas."Lo vamos a analizar en el Consejo de Comercio porque los eventos de este tipo no están autorizados, ni el día de la Guadalupana se va autorizar porque es lo mismo con las fiestas patronales”, comentó en entrevista.Gonzáles Villagómez expresó que sí se tienen contemplados y autorizados otro tipo de eventos como la Feria del Libro, además del Programa Estatal de una Semana Cultural, planeado para noviembre.Agregó además que los eventos masivos aún no se autorizan, y podrían empezar a programarse hasta el próximo año, para reactivar la economía y la vida cotidiana."Hasta ahorita no se han autorizado ninguno de esos eventos, lo vamos a analizar para ver qué tan pertinente es que pueda trabajar la población (…) mientras estemos en semáforo rojo, vamos a ser prudentes en ese sentido", reiteró.El Edil xalapeño recordó que esta semana se está aplicando la segunda dosis de la vacuna antiCOVID a personas de 18 años y más, por lo que una vez concluya la inoculación se hará una evaluación para determinar qué eventos religiosos sí se podrán realizar."Vamos a ser prudentes, el año pasado no hubo eventos, hubo un acuerdo con el Gobierno estatal, también con la Iglesia Católica en las fiestas patronales para evitar aglomeraciones y lo mismo será para el Día de Muertos para ver si se autoriza o si habrá restricciones”, finalizó.