En video, personal del IMSS Orizaba denuncia que no tiene equipo de protección

A través de un video que es producido por “Quinto Elemento Lab” y que se dio a conocer este sábado, médicos del Hospital General Regional del IMSS de Orizaba, dan a conocer que no tienen Equipo de Protección Personal, ni material para atender a los pacientes, así como la angustia que viven por esta pandemia, en lo que llaman un país en desastre.



Narran la situación que enfrentan día a día desde que llegó la Fase 3 del COVID-19. Expresan que tienen que lidiar con falta de equipo, de insumos y con los rumores propios de esta epidemia, entre los que destacan que podrían llegar a este hospital un sinnúmero de pacientes de otras zonas.



“Cada vez es más complicado discernir quién está infectado y quien no, pues la tasa de portadores asintomáticos es importante y nos deja bastante inseguridad”, externó la urgencióloga Mandeep Dhillon.



“Llego a mi servicio de urgencias y después de 40 minutos de estar ahí me comentan que no tengo cubrebocas de ningún tipo, no hay cubrebocas quirúrgico, ni N95, me dicen que tiene que autorizarlo el jefe”, comentó Sisi Zepeda, también doctora de urgencias.



Otros galenos, enfermeras y camilleros destacan que hay escases de material, la calidad de cubrebocas no es buena, que las caretas y otros insumos en su mayoría son donaciones. “Nos dicen que nos vayamos a bañar y las regaderas no están funcionales, solo es un tubo”.



El personal que decidió hablar en este video, aseguran que hay incertidumbre en el ambiente por el Equipo de Protección Personal (EPP), pero también tiene temor por el crecimiento de la pandemia.