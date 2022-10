En Xalapa, auto estacionado sobre banqueta obstruye a peatones, expone lector

Buen día:Quisiera solicitar a través de medio el apoyo para que la autoridad competente venga checar un vehículo que obstruye el paso peatonal sobre la calle Puebla entre Chilpancingo y Oaxaca de la colonia Progreso Macuiltépetl, se ha reportado con Tránsito, pero sólo dicen que tomarán cartas en el asunto y no han hecho nada.A la hora de entrada a las escuelas aledañas se tiene uno que bajar a la carretera ya que por la banqueta no se puede caminar, porque tienen el vehículo estacionado sobre la acera, eso es de todos los días, lo cual representa un peligro para los que caminamos por esa calle.De igual forma, quiero hacer mención que esa es una calle de un sólo sentido y con las reparaciones que están haciendo en las avenidas de alrededor, esta calle se usa en doble sentido porque no se respeta la vialidad, es aún más peligroso poder pasar.Pido la intervención de las autoridades, para que den solución a este problema y así evitar algún accidente.Quedo a sus órdenes y por seguridad pido omitir mis datos, saludos.Muchas gracias.