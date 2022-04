En Xalapa, demandarán anular elección de Agente Municipal de El Castillo

Los seis candidatos a agente municipal de El Castillo interpondrán este lunes un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC), ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en el que controvertirán la validez de dichos comicios.Y es que tras la reunión que sostuvieron los aspirantes con los integrantes de la Junta Municipal Electoral (JME), en la sede del Ayuntamiento de Xalapa; su titular, Juan Francisco Marín Viveros, rechazó reprogramar la celebración de las votaciones.En el encuentro, le expusieron nuevamente todas las irregularidades suscitadas este domingo en esa congregación, particularmente en las mesas receptoras del voto de Castillo Chico; pero Marín Viveros acusó una vez más al Instituto Nacional Electoral (INE) de haberle proporcionado la información incompleta.Cabe mencionar que la JME incumplió lo establecido en la base 1.10 de la convocatoria emitida el pasado 8 de marzo, en la que se señala que tendría a su cargo determinar el número de casillas a instalarse en cada Congregación, mediante criterios de proporcionalidad de los votantes.Asimismo, se estipula que era su atribución la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas con sus respectivos listados nominales, lo cual se publicaría en la tabla de avisos del Ayuntamiento y difundiría, a más tardar 5 días antes del día de la elección; lo cual no ocurrió, pues los candidatos aseguraron que hasta este domingo desconocían la cantidad de electores en cada casilla y sólo se les dio a conocer al inicio de la jornada, los OCR (reconocimiento óptico de caracteres), con los que se permitirá ejercer el voto a los sufragantes.Tras la salida del encuentro con el presidente de la JME, los contendientes añadieron que Marín Viveros les comunicó que el cómputo de los sufragios se hará este lunes a partir de las 9:00 horas, y concluido este procedimiento se dará como ganador a quien haya logrado la mayor cantidad.Lo anterior, pese a que la jornada de emisión de los votos se suspendió desde la mañana en la sección 2097, ubicada en la escuela Castillo Chico, por no aparecer muchos habitantes en el listado de electores y porque las boletas que se entregaron a los integrantes de la mesa directiva de casilla eran insuficientes.Además, pasada las 13:00 horas ocurrió lo mismo en la sección 2095, instalada en la Telesecundaria José Vasconcelos; y posteriormente se paró la votación en la 2096; por lo que no se cumplió con lo estipulado de que las casillas estarían abiertas hasta las 18:00 horas.De allí que será el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), como el órgano facultado por la Ley Orgánica del Municipio Libre, el encargado de resolver sobre la validez o no de estos comicios, considerando todas las anomalías que denunciaron los candidatos la tarde de este domingo, relativas a la presunta intervención el partido político MORENA para favorecer a su rival, Miguelina Herrera Santos.Para el politólogo y experto en Derecho Electoral, Eduardo De la Torre Jaramillo, la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Xalapa era jurídicamente deficiente, pues ni siquiera en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero se lanzó un documento con tantas “lagunas” y violaciones a los principios de certeza y legalidad.Apuntó que atacar y desprestigiar al INE por parte del titular de la JME, Juan Marín Viveros, a quién calificó como un persona con “una trayectoria en el PRI y en el PRD de mapache electoral”, es grave y representa un “acto desesperado” de cara al ejercicio de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.“Convocar a un padrón en blanco es cómo regresar a la Ley Federal Electoral de 1918, cuando los municipios organizaban el padrón y ellos decidían quién ingresaban al padrón, como lo pudimos observar un patrón rasurado, al menos en la localidad de Castillo chico, Las Cruces donde se bota esa agencia municipal”, expresó.De la Torre Jaramillo acotó que sugerir que votaran en una hoja de papel en blanco, implicaría regresar a las prácticas del PNR, ya que él como el máximo responsable responsable de la organización de dichos comicios debía actuar con madurez y ética.“Me parece una falta de madurez, una falta de ética, pero sobre todo lo ubico como una estrategia de desprestigio para el INE de que le rasuró el padrón, por favor, eso que se los crea su abuelita en un contexto de una enorme ignorancia, piensan que los xalapeños somos ignorantes y que pueden vender un argumento tan fútil en ese sentido”, cuestionó.Precisó que de los 212 municipios en el Estado, en Xalapa fue el único que se dieron estas irregularidades en la elección de agentes, mismas que a su decir, no ocurrieron aquí en los últimos 50 años.Finalmente consideró que es necesario que el INE y no el Organismo Público Local Electoral (OPLE), se encargue de organizar una eventual elección extraordinaria en la Congregación de El Castillo, para cuidar que no hay injerencia de ningún partido político.