En Xalapa, denuncian abusos del administrador del parque "Murillo Vidal"

Trabajadores del parque "Murillo Vidal", en Xalapa, denunciaron presunto abuso de poder del administrador, pues los pretenden despedir por señalar la falta de material para dar mantenimiento al sitio.Durante una protesta sobre Plaza Lerdo, el trabajador de mantenimiento del parque, Iván Cruz Sánchez, acusó sufrir represalias del administrador Armando Márquez Álvarez sólo por advertir la deficiencia con los recursos para dar mantenimiento a los juegos y el poco conocimiento de sus labores."Vemos que hay una deficiencia, porque desconoce cómo trabaja y opera un parque, es por eso que ahorita hay represalias y pide mi cambio, me pide que me cambie de adscripción o en su defecto que me van a buscar una decisión de contrato, me van fabricar unos elementos de prueba", dijo.Comentó ser parte del Sindicato Democrático al Servicio del DIF Estatal y estar trabajando en conjunto con su secretario general, José Alfredo Barrientos, sin embargo, no se ha logrado dialogar con el administrador.Sumado a él, otros 3 empleados tienen el mismo problema, también en el turno de fin de semana.Reiteró que esto es porque exigieron material para reparaciones como láminas, para soldadura, entre otros, pues es indispensable para realizar sus labores, especialmente para celebrar el Día del Niño."Para nosotros desempeñar un buen trabajo, pedimos los materiales, eso es todo, por tal motivo tenemos represalias por parte de algunos jefes, en el cual nos están condicionando a que si no acepto mi cambio de adscripción, me tengo que sujetar a un despido justificado", dijo.Advirtió que por falta de mantenimiento, de los 5 juegos pertenecientes al DIF, únicamente se encuentra en funcionamiento uno, para evitar accidentes."Yo sugerí que esos juegos no estén operando, puesto que puede ser un riesgo, entonces solamente se está trabajando al 10 por ciento de lo que debe operar ese parque", dijo.