En Xalapa detectan a más niños vendiendo en la calle por la contingencia

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Luiza Angélica Bernal, señaló que derivado de la contingencia sanitaria, se han observado más niños y niñas vendiendo en la calle.



“Sabemos perfectamente que la pandemia continúa, se encuentra en una situación agudizada y no tenemos una fecha exacta y posiblemente no la tendríamos para saber cuándo vamos a salir. Los niños y las niñas en la calle lamentablemente han aumentado, así es. Se instruyó a la dirección del DIF Municipal y a Sipinna, que a través de los programas, se les brindara el apoyo para poderlos resguardar en casa”.



La edil, destacó que este apoyo se logró al inicio de la pandemia para los niños y niñas que tienen registrados, pero actualmente su situación es precaria y por lo tanto ya no les es posible quedarse en casa.



“Únicamente se les ha brindado una despensa menor, y esto sucedió en abril, se les brindó a 42 familias. Ha sido la insistencia que he tenido con el DIF Municipal que se pueda atender a este sector de la población de manera permanente por lo menos para esta etapa de la contingencia”.



Resaltó, que es de preocupación que los menores continúen exponiéndose en la calle, por lo que como titular de la Comisión Edilicia ha solicitado que las áreas operativas correspondientes trabajen de inmediato para brindar los necesario a este sector.



“Lamentablemente al corte que teníamos ya eran 51 familias y te aseguro que puede haber aún un número mayor laborando en las calles. Es mucho de responsabilidad social, pero en este caso es trabajo del ayuntamiento brindarle el apoyo para que ellos no tengan la necesidad de estar laborando en la calle. Ha sido precaria la ayuda y por supuesto que estas familias han estado saliendo a trabajar. Lamentablemente no ha habido una respuesta positiva por parte del DIF para brindarles un poco de despensa”.



La funcionaria municipal, mencionó que estadísticas antes de la pandemia, arrojaban un promedio de 308 niños y niñas laborando en las calles, donde en este momento desconocen la cantidad exacta, aunque destacó que podría ser el 50 por ciento de incremento.



“Hemos estado solicitando el apoyo integral, incluso de protección generalizada de todos los niños, niñas y adolescentes que por alguna causa los padres puedan sacarlos. Muchos sacan a sus niños por necesidad porque no tienen con quien dejarlos. Hemos hecho la solicitud para que todos los niños y niñas que salgan a la calle, deban estar protegidos con su cubrebocas, con su gel antibacterial”, concluyó.