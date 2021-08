En Xalapa, grupo de menores intentó engañar a autoridades para vacunarse

8 jóvenes que pretendían que se les aplicara la vacuna antiCOVID-19 en el módulo de la escuela “Carlos A. Carrillo”, en Xalapa, fueron sorprendidos cuando entregaban copia de un cintillo del Instituto Nacional Electoral (INE), alterado y con el que intentaban acceder a la vacunación.



Se presume que los jóvenes eran menores de edad y se les hizo fácil alterar el cintillo que entrega el INE cuando se inicia el proceso para la entrega de la credencial de elector, explicó el delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“Lo que detectamos fue a estos chavos, ocho, que con este cintillo que les dan en el INE, quisieron sorprender y meterse a la vacuna, nos percatamos que era una fotocopia, que era algo indebido y detuvimos el proceso de que fueran vacunados”.



Al dejar en claro que no fue falsificación de INE, sino alteración de una fotocopia del cintillo, dijo que se va a reforzar aún más, la revisión de documentos.



“Ya también hemos explicado que la vacuna la estamos aplicando a mayores de 18 años y en este caso si llevan su cintillo y si es de la persona, se le aplica, entendemos que está en proceso de entrega, pero no nos vamos a dejar sorprender”, dijo el funcionario federal.



El suceso se registró la tarde de este viernes, por lo que Manuel Huerta hizo el llamado para que los jóvenes que aún no cumplen 18 años, no intenten alterar este tipo de documentación, ya que la vacuna aún no está permitida para menores de edad y después de este penoso suceso, la revisión será aún más exhaustiva.