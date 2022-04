En Xalapa, invasores temen desalojo; piden acuerdo con dueño

Habitantes que invadieron un predio de 14 hectáreas conocido como "El Moral segunda etapa", en Xalapa, denunciaron la posibilidad de ser desalojados, luego de recibir una notificación judicial en la que los conminan a llegar a un acuerdo; por lo que piden hablar con el dueño, Rafael Murrieta González, para concretar el pago de los terrenos.En conferencia de prensa, indicaron que no se oponen a pagar los lotes en los que se asientan ilegalmente desde el 2017 pero piden que el pago sea razonable y sin que intervenga la lideresa de la Asociación Civil "Construyendo Tu Futuro", Bertha Hernández Hernández."Nosotros en ningún momento nos negamos a pagar, queremos pagar pero un precio justo. Queremos que el dueño esté consciente que no tengo por qué ver a esa asociación, no tengo por qué darle dinero a esa asociación para que me tome en cuenta el dueño, yo quiero tratar directamente con el dueño para que por medio del Gobierno me ceda mi pedazo", comentó Ruperto Hernández, uno de los inconformes.Comentó que los planos que se manejan fueron hechos por la representante de esa asociación civil, sin tomar en cuenta todos los que llegaron a ocupar ese terreno."El Gobierno ya nos dijo que esto es jurídicamente, no hace caso la gente, que se deja guiar por los pseudolíderes. No queremos saber nada de esos pseudolíderes", reiteró el colono del predio ubicado en la calle Abelardo Rodríguez, prolongación con Palmas.Por su parte, Danna Huerta Filobello acusó a la lideresa de querer cobrarles, desde que llegaron a invadir, el dinero del anticipo por la propiedad de los lotes, los cuales están valorados entre los 120 mil y los 150 mil pesos, dependiendo de la ubicación."Nos dio un papel amarillo que decía que ya se estaba haciendo el trámite y ahora supuestamente ya no quiere desalojar, aunque tengamos el papel. Por sacar el papel nos cobró 150 pesos y de ahí nos dio un mes para juntar el dinero y quien no lo juntara lo iban a desalojar", mencionó.