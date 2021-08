En Xalapa, “llovió más de lo que pudimos contemplar, no pudimos alertar”: Protección Civil

La Secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, reconoció que no pudieron contemplar la emergencia que ocurriría en Xalapa por las lluvias que provocó el paso del huracán Grace.En la capital del Estado, 7 personas murieron la vida a consecuencia de deslaves en zonas de alto riesgo: 6 integrantes de una familia —una madre y sus 5 hijos, incluida una bebé de apenas 15 días— y una menor de edad que fue sepultada por un alud mientras dormía.“Desafortunadamente en la ciudad de Xalapa llovió demasiado, llovió más de lo que habíamos podido contemplar, no estaba integrado en los modelos, no pudimos alertar a la gente y desafortunadamente tuvimos perdidas de vidas humanas”, dijo la funcionaria durante una conferencia de prensa en el municipio de Álamo.Cabe destacar que Xalapa ni siquiera estaba contemplado en la Declaratoria de Emergencia por Inminencia de Fenómeno que originalmente se solicitó para 22 municipios por la entrada del ciclón. Fue después de lo ocurrido que la capital se incluyó en la solicitud.Ante lo acontecido, Osorno Maldonado explicó que no todas las veces puede alertarse a la población.“Esa es la diferencia entre poder decirle a la gente que se salga a tiempo y no podérselo decir y no siempre podemos”, dijo.Por ello, pidió aprovechar que la tecnología y la ciencia permiten conocer de posibles catástrofes, por lo que es preferible pasar un “momento de molestia” en un albergue que arriesgar la vida.Cabe recordar que esta misma semana, antes de que impactara el huracán, la propia coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Margarita Méndez Girón, alertó que el huracán podría alcanzar la categoría 4 , pegando al final como categoría 3.