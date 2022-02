En Xalapa, localidad de El Castillo urge reingreso de combis; no tienen transporte

Habitantes del barrio La Palma en la localidad de El Castillo, en Xalapa, denunciaron que la falta de transporte público los obliga a caminar hasta 20 minutos, con sol o lluvia, para llegar hasta la parada de autobús más cercana; por ello, la llegada de un servicio provisional de combis parecía resolver el problema, hasta que éste fue cancelado.Claudia González, habitante de la zona, señaló que las únicas posibilidades de tomar un autobús de pasajeros para su traslado a sitios como el Centro son las rutas de los camiones Azteca o Coordinadospero para usarlos deben caminar largos trayectos.Explicó que desde que inició la pandemia por COVID-19, al menos seis unidades que antes brindaban el servicio particular de transporte de alumnos lograron un permiso de la Dirección de Transporte Público para que pudieran acudir a este sitio y trasladar a personas hacia Plaza Crystal.El costo era de 9 pesos, que significó una reducción con respecto a los 120 pesos que les llegan a cobrar taxis para trasladarlos al centro; sin embargo, denunció que con la reactivación de las actividades, les fue prohibido a las combis brindar el sevicio.“Eran cinco o seis unidades que pasan cada 15 minutos y su ruta era la laguna de El Castillo hacia Plaza Crystal y de regreso por 9 pesos, la verdad es un costo bueno pero nos las quitaron”, dijo.Otra de las afectadas señala que mientras las combis respetan el aforo, los autobuses siempre van llenos, además de que el trato es mejor en las combis.“Andan hasta el tope, luego ya ni caben y siguen subiendo; la combi era más eficiente y más cómodo y ahora hay que trasladarse”, dijo Norma Angélica.Ante ello, solicitaron que las autoridades de Transporte Público permitan que las combis regresen a prestar el servicio en esta zona.En otros puntos de la ciudad, como la colonia Rubén Jaramillo, los usuarios se quejan por el mal servicio urbano, ya que esta es la ruta de "castigo" a la que mandaban a los choferes más conflictivos.“Nunca le importó esa ruta al SUX, llegan las colectivos a trabajar y de buenas a primeras después de casi dos años le quitan la ruta y se la dan al SUX, o no está informada la autoridad para hacer las cosas correctamente o alguien se está beneficiando con la asignación de rutas al SUX”, señaló otra persona.Hace una semana, la autoridad les dijo a los concesionarios que podrían brindar el servicio nuevamente pero hasta ahora no se ha logrado y la población teme que no cumplan con su palabra y los dejen sin el servicio.