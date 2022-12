En Xalapa, no se condicionan obras ni servicios para vecinos: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, negó que se condicionen obras y servicios a quienes habitan en la colonia Margarita Maza de Juárez, para que permitan la construcción del Centro de Ecotecnias en el parque Ferrocarrilero, actualmente detenida por un amparo que consiguieron los inconformes.Y es que el presidente de la asociación civil “Regalemos un Paraizoo”, Rafael Bravo Araujo, acusó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la empresa que ejecuta el proyecto, de dividir a los vecinos para que avalen la ejecución de la obra."No, nosotros no vamos a hacer que obliguemos a los vecinos, sería deshonesto y vulgar hacer una acción de ésas. Nosotros estamos obedeciendo a las solicitudes que nos están haciendo los colonos, entiendo que es una obra federal que tiene que respetar el proyecto original de una ecotecnia y la autoridad ya ha hecho el requerimiento y la multa correspondiente", afirmó.Ahued Bardahuil acotó que ahora la Dirección de Desarrollo Urbano hará las indagatorias para que la empresa cumpla cabalmente con lo que dice el proceso ambiental y constructivo."Queremos que se invierta, estamos a favor de que se hagan las obras, tanto de fondos federales y estatales pero como dice el Presidente de la República, no tenemos que hacer oídos sordos a la población y lo estamos haciendo integral y lo que se tenga que corregir (de esa obra), se tendrá que corregir, para no tener problemas que provoquen la observaciones constructivas", reiteró el Edil capitalino.Además confirmó que esta semana sí se llevó la reunión de trabajo entre todos los involucrados en el tema del Centro de Ecotecnias, a la que no asistió por asuntos de su agenda; no obstante, reiteró que todos fueron escuchados."Y todo se va a hacer como proceda en la Ley, en los reglamentos y las normas y no tenemos que ocultar nada (...) Se está haciendo el procedimiento adecuado en normas y leyes y si no va a ser sujeto a que no lo vayan a desechar y luego Desarrollo Urbano y el Jurídico tendrán que tomar las acciones para revisar que no haya ningún cambio en el proyecto original", reafirmó.Según él, lo que se busca es que haya un consenso en torno al proyecto, por lo que comentó una vez más que están abiertos al diálogo y participación de la ciudadanía."Siempre cuando la gente participa nos ayuda a nosotros a no cometer errores y omisiones y que nosotros también cuidemos el medio ambiente y que las reglas y normas se cumplan. Nos sirven de contraloría social", dijo.