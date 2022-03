En Xalapa no se contempla quitar obligatoriedad del uso de cubrebocas: Alcalde

En el Cabildo de Xalapa no se contempla aprobar, como ocurrió en Orizaba, el dejar de usar cubrebocas en espacios públicos, medida que se implementó con la llegada de la pandemia de COVID-19 para evitar la propagación del Coronavirus que la causa.Así lo indicó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien indicó que esa directriz se aplicará cuando la autoridad sanitaria así lo autorice.“Cuando nos lo autorice la autoridad de Salud lo haremos, cumpliendo siempre con los expertos a nivel mundial, federal, estatal, que coordinan el tema de la pandemia, de los aforos y del cubrebocas”, expresó en entrevista.Reiteró que en el momento que en Veracruz indiquen que ya es factible dejar de usar las mascarillas, que dijo esperar sea pronto porque ya se están aplicando las vacunas a menores de edad, no le ve ningún problema a quitar su obligatoriedad.“Pero por el momento no depende del Ayuntamiento esa decisión. Habría que esperar la determinación del Sector Salud, de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). Sin duda, acuérdense que hay un Consejo que se instaló con SESVER para el tema de las contingencias sanitarias y en este tema ellos nos van a dar la directriz y qué es lo que procede”, refrendó Ahued Bardahuil.Al precisar que él y los demás ediles no tienen contemplado emitir algún acuerdo de Cabildo al respecto, expuso que lo importante es evitar poner en riesgo a la población debido a que el SARS-CoV-2 permanece presente.“Debemos tomar una medida científica, correcta y apoyados en el tema de salud, con los que nos validen porque pudieran correr algún riesgo a la población y no queremos que así suceda”, añadió.Dijo que si bien es incómodo portar el cubrebocas todo el día, recordó que su uso es una orientación del Sector Salud.“Estamos atentos a ir caminando de acuerdo con las instrucciones que nos den en el tema de (los cubrebocas). Ahorita estamos alejados pero me lo pongo y estamos acostumbrados. Pero mientras no nos den otra instrucción, pues tenemos que aguantar. Sé que no es muy cómodo pero hay que hacerlo”, sostuvo finalmente.