En Xalapa se podrá usar pirotecnia ruidosa en el Grito de Independencia

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que para la ceremonia del Grito de la Independencia, el 15 de septiembre, sí se podrá hacer uso de pirotecnia con ruido, pero advirtió habrá regulación para evitar que se haga en espacios y horarios no permitidos.Recordó que el Cabildo aprobó en el mes de abril un acuerdo que reglamenta el uso de fuegos artificiales ruidos, estableciéndose una excepción sólo en eventos especiales como las fiestas patrias o Navidad, pero de manera ordenada y ya no cualquier día del año."Quedó en el Cabildo que todo el año que no haya ningún evento como el 15 de septiembre y estas fechas oficiales (no estará permitida la pirotecnia), porque ya se hacía a cualquier hora y cualquiera en su casa podía tirar cuetes y todo con los peligros que implica", expresó.Destacó que la nueva normatividad municipal permite un mayor control de la utilización de la pólvora en festividades, ya que afirmó que su empleo desmedido y constante, estaba afectando a adultos mayores, personas con el Trastorno del Espectro Autista y a los animales."No es lo mismo que se hagan festejos en un evento como el 15 de septiembre a que se haga sin control cualquier día, se está haciendo una regulación, así deberá ser y tenemos que darle cumplimiento", sostuvo el Edil xalapeño.Refirió que Protección Civil estará regulando el uso, aunque exhortó a la población e incluso a las autoridades a optar por la pirotecnia sin ruido para evitar afectaciones."Tenemos que irle dando cumplimiento (al nuevo ordenamiento para que tengamos mayor equilibrio en el uso, en la seguridad y la pirotecnia, pero con un proceso de protección civil, en un horario y que no sea así abierto los 365 días por el cumpleaños. Es importante que ningún fraccionamiento a motu proprio se dé permiso para que en cada cumpleaños, de XV años o bautizo estén tirando cuetes, pero ya era muy intenso", añadió.Además y ante la existencia ahora de fuegos artificiales sin ruido, el presidente municipal consideró que sería importante que se pensara implementarla tanto por las personas como por las autoridades estatales para el Grito de Independencia, manteniendo el cuidado de su operación para evitar riesgos."Si se opta por eso, mejor. Está abierto. Porque son fechas muy determinadas. De todas maneras, la pirotecnia hay que cuidarla, aunque sea sin ruido. No se puede permitir que en todas las colonias y en cualquier día de la semana. (Su uso), es un riesgo, es pirotecnia, son productos flamables, peligrosos", sostuvo.