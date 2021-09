En Xalapa, se triplican casos de COVID-19 en menores en últimos tres meses

En los últimos tres meses, los casos de COVID-19 en menores de edad se han triplicado en la capital del Estado y, con ello, la muerte de algunos infantes contagiados con el coronavirus, reveló Daniel Alejandro Chang Vázquez, médico cirujano pediatra y representante de la Sociedad Pediátrica de Xalapa A.C.



En entrevista, recordó que él y sus homólogos en 2020 para septiembre y desde que inició la pandemia en marzo de ese año, habían atendido a muy pocos niños, pero desde julio de 2021, el incremento de infecciones se disparó.



“El año pasado estas alturas, habíamos entendido muy pocos niños con COVID, pero en los últimos dos o tres meses estoy seguro que muchos de los pediatras que vemos niños infectados, se ha duplicado o triplicado la cifra”, expresó.



Chang Vázquez destacó que afortunadamente los menores que han sido atendidos en sus consultorios, la mayoría no cursaron cuadros graves de la enfermedad.



“Pero hay niños complicados y me puedo atrever a decir que hay niños que han fallecido con enfermedad y en los últimos tres meses se ha intensificado esta incidencia este mayor número de consultas por niños que viene con síntomas respiratorios y que termina siendo un diagnosticados con COVID-19”, enfatizó.



Acotó que los pediatras en Xalapa han atendido a niños preescolares, escolares y adolescentes. “Estamos hablando de niños que van desde los 5 hasta los 14 y 15 años de edad y desafortunadamente son las poblaciones que en este momento en México no están vacunando”.



Por ello insistió que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, como se ordenó a partir del pasado 30 de agosto en todo el país.



“Consideramos siempre que no estamos en condiciones de poder regresar a las aulas, no es prudente hacerlo en este momento, no estamos en contra de regresar. Todos queremos volver a la normalidad, hasta donde se pueda, pero sí bajo ciertos criterios y bajo ciertas condiciones médicas, no políticas”, puntualizó Daniel Chang .



Recordó que ya han cerrado algunas escuelas por contagios de coronavirus y eso, precisó, es precisamente lo que se debe evitar y más porque según él, la tercera ola se caracteriza precisamente por atacar a los niños, jóvenes y adultos jóvenes.



“Entonces creo que es momento de cerrar filas. Hasta ahorita las autoridades han hecho su trabajo son adecuadas, pero sí es nuestro punto de vista que en este momento no es prudente regresar todavía”, reiteró.



Reconoció que frente a las personas adultas mayores, los niños tienen una protección importante, sobre todo aquellos que son alimentados con leche materna, pero ante el virus SARS-CoV-2, del que no se conoce de forma exacta a quién va afectar, manifestó que no se sabe si de los que se contagian, quienes sufrirán mayores consecuencias en su salud.



“Por lo tanto sería muy aventurado dejar a los niños sin protección, los niños deben estar protegidos los niños deben y parte de la protección es el aislamiento en casa, en cierta forma, sí los niños tienen mejores condiciones inmunológicas, pero esto no es todo para este virus”, enfatizó nuevamente el representante de la Sociedad Pediátrica de Xalapa A.C.