En Xalapa sí hay abandono de adultos mayores, reconoce Directora de Salud Municipal

Aunque no se cuenta con una estadística sobre el abandono de las personas adultas mayores en Xalapa, la directora de Salud Municipal, Olga Alarcón Ricárdez, afirmó que esta situación sí ocurre.Previo a la inauguración de las actividades por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, que se conmemora el 28 de agosto, señaló que en la Capital veracruzana el 15 por ciento de su población corresponde a este grupo etario."No tengo el dato cuánto (es el porcentaje de abandono) pero sí lo hay", expresó al lamentar que existe una falta de reconocimiento y “olvido” de la sociedad hacia este sector."No pueden ser relegados, olvidados porque con todas esas canas que tienen y de experiencia por los años vividos (...) No es nuestro pasado, es nuestro presente", destacó la funcionaria xalapeña.Aclaró que las personas mayores que están en las casas hogares, como la Quinta de Las Rosas, no están abandonados por sus familiares sino que sus seres queridos los llevan y participan en el proceso de interacción."Todos son importantes, pero quienes tienen a su mamá, su papá, su abuelito en este caso, cuídenlo mucho porque son nuestra vida, nuestras experiencias", reiteró.Olga Alarcón destacó la importancia de la prevención, de allí que el evento dirigido a los adultos mayores incluía masajes, medicina alternativa, comida y bebidas saludables, exámenes de la vista y de hipertensión.Además de esta actividad desarrollada por la Dirección de Salud, sostuvo que el DIF Municipal realizará diversos eventos para festejarlos, a partir de este domingo.Ante el riesgo que corren frente al COVID-19, al ser catalogada como población vulnerable, reiteró su recomendación para que continúen con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y gel antibacterial.