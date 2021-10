En Xalapa, “sólo nos podemos enfermar de lunes a viernes”

Las personas que viven alrededor de la colonia Emiliano Zapata, en Xalapa, sólo se pueden enfermar de lunes a viernes, toda vez que el Centro de Salud dejó de ofrecer el servicio médico los fines de semana y en fechas festivas como Día de Muertos.En entrevista telefónica, una de las residentes de la zona, quien prefirió mantener el anonimato, denunció que el fin de semana pasado acudió al lugar, pero la respuesta fue que desde hacía dos semanas no contaban con un doctor que pudiera brindarle la consulta.“Fui la semana pasada, el sábado pasado a consulta, vivo cerca del Centro de Salud de la colonia Emiliano Zapata y sucede que no hay servicio de atención médica los fines de semana, nada más están los policías, me dijeron que ya tienen más de 15 días que no hay servicio los fines de semana, o sea, ¿para enfermarnos nos tenemos que enfermar de lunes a viernes?”, cuestionó la capitalina de 60 años de edad.Expuso que acudió de emergencia por un dolor muy agudo en su estómago, vientre y tos; sin embargo, ante la ausencia de un galeno que la revisara tuvo que acudir al consultorio de una farmacia, donde le prestaron el servicio, teniendo que pagar por este y los medicamentos.“Yo quería una atención y sucede que no hay, hago una llamada de atención muy grande al Gobernador, a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria V, para que vean esto porque nosotros como ciudadanos que necesitamos un servicio los fines de semana, no lo tenemos y están violando el Artículo 4 Constitucional que garantiza el derecho a la salud”, precisó.La adulta mayor, quien ya está pensionada, señaló que las personas de guardia en dicho centro asistencial le comentaron que tampoco tienen servicio de odontología, ni otros más los sábados y domingos.“Nada más están ellos solos para vigilar, que si quería yo me fuera con un médico particular o me fuera a otro centro de salud, que no me podían una razón por la cual no había servicio, ellos no están enterados, ni tampoco eran las personas competentes para poder dar una solución y la verdad tienen razón. Sí me molestó porque iba muy adolorida”, confesó.Una vez más dijo que es injusto que tuviera que pagar por la atención médica particular y los medicamentos, ante la carencia del servicio y de los fármacos en la red pública de la Secretaría de Salud de Veracruz.“No hay medicamentos en el centro de salud, no hay servicio, ¿entonces qué está pasando?, esta es una llamada de atención muy grande y no sé hasta dónde podrá llegar esto (…) en otros centros de salud sí hay guardias, he ido al Gastón Melo y me han atendido, he ido al Centro de Salud Lerdo de Tejada y de verdad que me han atendido, incluso ahí sí hay odontólogo y no nos niegan la atención”, precisó.Externó que el derecho a la salud debe ser una prioridad para las autoridades gubernamentales, y apuntó que, aunque recibe una pensión, esta es insuficiente para cubrir su alimentación y demás gastos y, además, medicamentos y atención medica privada.“No estoy con la condición económica suficiente, soy una persona de la tercera edad, que no tengo los recursos económicos para poder estar gastando a cada rato, la verdad vivo en una situación bien precaria, vivo nada más de mi pensión, entonces no se vale”, criticó nuevamente.Este reportero acudió al centro asistencial de la Colonia Emiliano Zapata, pudiendo constatar que no había médico de guardia; sólo se encontraban dos elementos del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), quienes señalaron que el servicio estará suspendido este lunes y martes, dadas las festividades de Día de Muertos.“No, hoy no, hasta el miércoles (hay servicio), los están mandando para el Gastón Melo, estaban diciendo ayer que como no hay médico de guardia podían ir al Gastón. Quitaron el doctor del fin de semana, no ha habido, sábado y domingo no hay”, expresaron al preguntarles por la atención.Añadieron que esto ocurre sólo los fines de semana, por lo que, si las personas requieren una consulta de lunes a viernes, sí hay médicos para atenderlas, “nada más que este lunes y martes es festivo, ya a partir del miércoles puede venir”.