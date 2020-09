En Xalapa, sólo se han reportado dos casos de dengue, señala Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, manifestó que sólo tiene conocimiento de dos casos de dengue en la ciudad, pero pidió, continuar con las medidas de prevención en los hogares.



“Supe de dos casos, pero la verdad, hasta ahora, esa es la notica que tengo, de dos casos que se registraron, por eso ahorita tenemos que estar muy alertas de que no hay más”, dijo.



El alcalde solicitó a los xalapeños inspeccionar en los espacios de cada una de las viviendas, que durante las lluvias no haya recipientes donde se pueda estancar el agua, pues el mosquito del dengue se reproduce en agua limpia.



“Tenemos que evitar que los depósitos de agua, en los tinacos, tanques, estén como área propicia para que haya moscos”.



Respecto a las áreas públicas, parques y jardines, que aún están cerrados por la pandemia COVID-19, el primer edil aseguró que se le está dando el mantenimiento adecuado y verificando que no se generen criaderos de moscos.



“En las áreas públicas que son de nuestra responsabilidad, se está cuidando que este problema se atienda”, finalizó.