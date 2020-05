En Xalapa, transportistas turísticos urgen ayuda con alimentos; Gobierno los ignoró

Transportistas del sector turístico de Xalapa y la región colocaron un centro de acopio en la plaza Lerdo, con el fin de que la ciudadanía aporte un kilo de alimentos en solidaridad con los choferes.



Demetrio Rodríguez Molina, uno de los afectados, explicó que llevan alrededor de dos meses sin empleo, y necesitan llevar de alguna manera sustento a sus hogares.



"Nosotros no tenemos nómina, no dependemos de nadie, no hemos tenido apoyo de nadie. Nos vemos en la necesidad de poner este centro de acopio porque tenemos que ver la manera de llevar comida a nuestras casas", dijo.



Lamentó que el Gobierno Estatal y Municipal no los hayan apoyado después de varias solicitudes que han realizado desde que fueron perjudicados por la pandemia COVID-19.



"Dos, tres veces hemos tocado puertas y hasta ahorita no hemos visto ninguna respuesta. Los alimentos son del diario y por eso nos vemos en la penosa necesidad de pedirlo. Metí el oficio con el Alcalde, me dieron un formato y me preguntaron cuántos éramos, han pasado 20 días y aún no nos han dado respuesta. En Gobierno del Estado también hay una solicitud de apoyo, por parte de ellos nos prometieron despensas y nunca nos llegaron".



Explicó que se quedarán tres días frente a Palacio de Gobierno en espera de la voluntad de los xalapeños.



"Boteando" sobre la calle Enríquez, los conductores pidieron cooperación a los automóvilistas que se detenían a la espera del cambio del semáforo.