En Xico analizan toque de queda y sanciones por festejo en pandemia

Pese a que otros municipios están tomando medidas más estrictas ante los contagios de COVID-19, este sábado, pobladores de Xico salieron a bailar a las calles celebrando la “Noche del Cencerrero”, provocando grandes concentraciones, esto como parte de los festejos en honor a Santa María Magdalena.



Al respecto, el Síndico José Miguel Cuel Guevara, indicó que no se descarta que en el municipio se decrete toque de queda, se apliquen sanciones y se solicite el apoyo de la fuerza pública al Gobierno del Estado, luego de que los xiqueños desacataran las acciones que ya la autoridad municipal había dado a conocer sobre la cancelación de todo evento que aglomere a personas.



“Por el momento no puedo responder con certeza, pero puede llegar a ser probable en dado caso de que la población no participe en las recomendaciones y en lo que estamos haciendo como autoridades, puede llegar a darse el caso”, acotó.



Señaló que el Cabildo apostó a la “buena voluntad” de los xiqueños y a su inteligencia y sabiduría para seguir las medidas y acciones sanitarias, sin embargo, ante lo que sucedió, dijo que las líneas de acción deben ser más fuertes, pues la prevención ya fue suficiente, por ello previó sanciones para quienes continúen desobedeciendo.



“Todas las medidas que sean necesarias para evitar la propagación, nosotros apostamos por la voluntad de los xiqueños, a creer que es un pueblo inteligente y que puede acatar las acciones, esto se va generando con mayor intensidad y así deben ser las líneas de acción, aplicarse sanciones, ya las medidas preventivas ya fueron suficientes, ya los datos así lo dicen, tuvimos la oportunidad de hacer las cosas por nuestra convicción y de no verlo así, si es necesario acatar otras medidas”, detalló.



Asimismo, el edil aseveró que ya se pidió el apoyo de la fuerza pública, así como de las dependencias sanitarias para evitar que se sigan efectuando estos eventos.



“Si, es necesario casi obligatorio el tener que hacerlo porque no se ve la participación y la concientización de la gente, por sí sola va a ser difícil que lo entiendan, aunque esto es corresponsabilidad de todos. Se está haciendo esa petición, está programado, es necesario tener la participación de Gobierno del Estado y de las distintas dependencias sanitarias como de seguridad”, comentó.



Además, dijo que, aunque es respetuoso de las autoridades eclesiásticas, éstas deben de considerar ajustar las actividades religiosas, después de que se observara que la población no acata lo ya dispuesto.



“Considero que debe haber un giro entorno a las actividades religiosas, puesto que la gente no acata las instrucciones como debe ser, si la gente entendiera que no se pueden hacer otra situación sería, pero lamentablemente ya vimos que no. Nunca falta alguien que meta el desorden, pero si deben ajustarse a otras medidas los mayordomos y en este caso el párroco”, concluyó.