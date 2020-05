En Xico comenzarán campañas de descacharrización contra contagios de dengue

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, indicó que aún no se registran casos de dengue en ese municipio.



No obstante, dijo que será en los siguientes días cuando se implementen las campañas de descacharrización en localidades como San Marcos de León, donde el año pasado hubo registro de varios brotes, así como en la cabecera municipal.



Entrevistado, el edil encargado de la Comisión de Salud señaló que el Comité de Salud Municipal trabaja en las acciones del combate y en la contención del COVID-19, pero también ya se analizan las estrategias para evitar la propagación del dengue, toda vez que Xico ha sido un punto crítico de esa enfermedad.



“Se está trabajando, aun no tenemos casos pero el año pasado sí hubo varios casos, mediante el Comité de Salud se está trabajando en torno al combate y a la contención del COVID-19, pero también para el combate al dengue”, dijo.



Abundó que además de las campañas de descacharrización, se solicitará a la Jurisdicción Sanitaria la fumigación, pues debe atacarse este problema para que no se sume al del Coronavirus.



“Las campañas de descacharrización, y en coordinación con Salud ver las campañas de fumigación, ya en los siguientes días”, finalizó.