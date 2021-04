En Xico nadie castiga el maltrato animal: Activista

Xico es un municipio sin ley y a su autoridad no le interesa evitar el maltrato animal, consideró la representante del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.



Entrevistada, la activista lamentó que durante el fin de semana se hayan llevado a cabo peleas de gallos en la localidad de San Marcos de León a pesar de que estas actividades están prohibidas por la Ley Estatal de Protección Animal.



“Están sobrepasando los límites de la ley, hacen las vaquilladas y están prohibidas, le cambiaron el nombre para disfrazarlas. La Alcaldesa no tiene interés en hacer cumplir la ley, como se vienen los tiempos electorales tiene que quedar bien con la gente para conseguir votos para su partido o un contendiente que ella apoye”, explicó.



Incluso recordó que a través de la Red Animalista con otras asociaciones se unió para exigir la prohibición de este tipo de espectáculos que fomentan la violencia con la muerte de animales con un sufrimiento largo.



Dijo que la autoridad correspondiente debe darle seguimiento al caso y sancionar a quien resulte responsable, pues si no continuarán estos maltratos a los animales.



“Me sumo a que se le dé seguimiento al caso, nosotros un tiempo estuvimos pendientes de que se prohibieran las peleas de gallos y precisamente son eventos violentos además del maltrato al animal, esos eventos no se deben llevar a cabo ni aquí ni en ningún lugar, está prohibido y menos que la misma autoridad sea quien solape”, recriminó.