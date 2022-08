En zonas serranas de Mendoza son comunes matrimonio de menores de edad

Una problemática fuerte es la que se tiene en el municipio de Mendoza por las uniones entre menores de edad, sobre todo en las regiones serranas, señaló la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Mendoza, Anahí Martínez Hernández.Indicó que de cada 10 jóvenes, ocho viven en unión libre y esto se ve desde los 16 años y a veces desde los 14 años, con muchos casos en donde incluso a esa edad ya tienen hijos.Mencionó que lamentablemente es en las regiones serranas donde más se ve también la violencia, de ahí que se hayan enfocado a dar pláticas tendientes a identificar y a disminuir esa problemática.Comentó que con esas pláticas acuden a las primarias, secundarias y bachilleratos para que los menores de edad conozcan lo que representa esta situación y entiendan que no tienen por qué llegar a ella o vivir de esta manera.Reconoció que si bien la ingesta de alcohol puede ser un detonante para la violencia, no es el único factor, ya que se han llegado a atender casos en donde no hay alcoholismo pero sí agresiones físicas, ya sea en la familia, el entorno y hasta en la sociedad en general.Agregó que por fortuna al momento en ese municipio no se ha registrado un feminicidio; sin embargo, sí se han tenido 10 casos de violencia grave, aunque únicamente en uno la afectada llegó a la denuncia, pero no se puede obligar a las víctimas a proceder contra su agresor.