En Zongolica, para no tener exámenes, alumnos llegaron a amenazar a docentes

El alcalde Benito Aguas Atlahua indicó que al momento no tiene conocimiento de maestros que hayan denunciado haber sido extorsionados por grupos del crimen organizado en ese municipio, no obstante, reveló docentes sí denunciaron amenazas y eran los mismos alumnos que no querían tener examen o clases.Indicó que esto sucedió a inicios de año en la congregación de Temaxcalapa, en donde profesores dieron a conocer que estaban recibiendo amenazas a través de sus celulares.Mencionó que el asunto se investigó y se descubrió que eran los mismos jóvenes que por no tener una clase o un examen en determinado momento, hacían llegar presuntas amenazas.Explicó que los docentes recibían mensajes como: “estás dejando tal tarea” y otros similares, lo cual era sólo para asustarlos.En ese sentido, hizo un llamado a los padres de familia para que estén muy al pendiente de lo que hacen sus hijos, pues ese tipo de situaciones sobrepasan lo que pudiera ser una broma.Agregó que en algunos otros casos recibieron denuncias de profesores que dijeron sentirse amenazados por alguna situación, mismos que se atendieron, aunque posteriormente surgieron comentarios de que no había esos hechos, sino que lo hacían por buscar su traslado de centro de trabajo.El Alcalde puntualizó que ya sea verdad o mentira, en cualquier problemática de inseguridad con los maestros se actúa para garantizar su integridad y ojalá no se trate de falsedades.Cabe recordar que el pasado miércoles, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Veracruz señaló que había unos 150 casos de docentes extorsionados por grupos del crimen organizado en varias regiones, entre ellas Zongolica.