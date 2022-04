Encabeza AMLO el 108 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz

En el marco del 108 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, encabezó la Jura de Bandera de cadetes de primer año en la Heroica Escuela Naval Militar generación 2021-2026.En el Campo de Honor del plantel y ante los secretarios de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González, el mandatario federal recibió los honores correspondientes y pasó lista a los héroes de la Escuela Naval y del Colegio Militar.Tras el toque de silencio y la salva de honor tomó protesta a los cadetes de reciente ingreso, para luego iniciar el desfile con que se recuerda aquel 21 de abril de 1914, cuando el teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe Robles perecieron enfrentando al enemigo, siendo ejemplos de patriotismo, valor y entrega para futuras generaciones. A raíz de estos acontecimientos Veracruz fue considerado heroico por cuarta vez en la historia nacional.Acompañado del Ejecutivo estatal, López Obrador otorgó espadines a los egresados, símbolo que representa el don de mando requerido para su formación académica y profesional en la Armada de México, así como la responsabilidad de portarlo con gallardía. Hizo lo propio con 15 menciones honorificas, 8 condecoraciones “Bicentenario de la Armada de México” y un ascenso.Durante una remembranza de las veces en que México fue invadido señaló que gracias al heroísmo de cadetes, marinos, soldados y ciudadanos que ofrendaron sus vidas hoy somos una nación independiente y soberana; de ahí que volvió a manifestarse contra la invasión a Ucrania, aludiendo a la doctrina Carranza.“Debemos tener presente la defensa de nuestros principios, en especial de nuestra soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; tener relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo y respetar a todos los gobiernos, pero defender nuestra soberanía.“México, con el esfuerzo y sacrificio de muchos, es independiente, libre y soberano; no es colonia de ningún país, no es protectorado. México es nuestra patria y es mucha su grandeza; es un orgullo ser mexicano”, expresó.Asistieron los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, así como el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.