Encabezará Arzobispo de Xalapa principales celebraciones eucarísticas por Semana Santa

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, encabezará las principales celebraciones eucarísticas durante la Semana Santa en la Catedral Metropolitana, eventos que recordarán la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.Al respecto, el presbítero José Manuel Suazo Reyes explicó que durante estos días santos será narrada y se escuchará con mucha devoción lo que sucedió en los últimos días de la vida de Jesús en la tierra."Este año, conforme al ciclo litúrgico C, escucharemos la versión de la Pasión del Señor según el evangelista San Lucas", precisó el también vocero de la Arquidiócesis Capitalina.Detalló que este Miércoles Santo, a las 11:00 horas y con un aforo controlado, Patrón Wong ofrecerá la Misa Crismal en el Auditorio Miguel Sáinz, misma que es una celebración muy solemne en la que los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales que hicieron el día de su ordenación."También se consagran los santos óleos: el Santo Crisma, el Óleo de Los Enfermos y el Óleo de los Catecúmenos. Estos aceites sagrados se distribuirán en todas las parroquias, son los aceites consagrados que se utilizarán durante el año en los diferentes sacramentos donde se usan: el Bautismo, la Confirmación, la Unción de Enfermos y el Orden Sagrado", describió Suazo Reyes.Mañana jueves, a las 18:00 horas, el líder de la Iglesia Católica en Veracruz ofrecerá la Misa de la Cena del Señor, esto como parte del triduo pascual que comienza con esta celebración y concluye con la vigilia pascual el Sábado Santo y marca la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús."La Misa de la Cena del Señor que se celebra el Jueves Santo por la tarde-noche, recuerda 4 grandes acontecimientos, a saber: la institución de la Sagrada Eucaristía y del Orden Sagrado en primer lugar y el signo del lavatorio de los pies así como la entrega del mandamiento del amor en segundo lugar. El Jueves Santo, Jesús celebró la primera Eucaristía, nos dejó su cuerpo y su sangre para nuestro alimento y dio la autoridad a sus apóstoles de poder celebrar la santa misa", precisó.El Viernes Santo, a las 17:00 horas, se realizarán los Santos Oficios de la Pasión del Señor, en los que se recuerdan la muerte de Jesús, por lo que no celebra el Sacrificio eucarístico, sólo distribuye la sagrada comunión."La celebración litúrgica se le conoce como la celebración de la pasión del Señor que tiene tres grandes momentos a saber: la liturgia de la palabra, la veneración de la cruz y la sagrada comunión. El Viernes Santo también se medita el sagrado Viacrucis y se hace la procesión del silencio", añadió José Manuel Suazo.El Sábado Santo, a las 21:00 horas, Jorge Carlos Patrón encabezará la vigilia pascual con la que se culmina la Pascua y es la vigilia más importante del año litúrgico porque en ella se celebra la resurrección de Jesús, "el misterio central de la fe católica"."'Si Cristo no hubiese resucitado, sería vana nuestra fe', dice San Pablo. La vigilia pascual contiene también varios momentos importantes a saber: el lucernario, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística", explicó el vocero.Además, expuso que todos los oficios litúrgicos de la Semana Santa serán transmitidos a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis de Xalapa y de las parroquias que continúan transmitiendo."En las parroquias se llevan a cabo iniciativas pastorales como las pascuas infantiles y juveniles y momentos de catequesis, de modo que se pueda vivir más de cerca la fiesta de la pascua. Invitamos a todos los feligreses católicos a participar con mucha devoción y con fe en los distintos oficios de la Semana Santa", manifestó.