Encargado de Fiscalía Anticorrupción quiere ser Comisionado del IVAI; defiende logros

El actual encargado de la Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, acudió al Congreso del Estado para participar en la fase de entrevistas para ocupar el cargo de comisionado en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



En su intervención, destacó la importancia de hacer respetar la autonomía del organismo, pues la transparencia es un reclamo ciudadano y sólo si se hace valer el Instituto estará cumpliendo con el objetivo para el que fue creado.



Además, consideró que la participación ciudadana es vital para tener mejores gobiernos, por ello lamentó que hay más de 20 mil solicitudes no atendidas o diligenciadas.



Dijo que es necesario hacer funcionar el área de capacitación y vinculación ciudadana, además crear el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, así como construir estrategias de comunicación masiva y revisar la asignación de presupuesto, para lo cual dijo se requiere hacer un diagnóstico “frío” para acabar con las inercias del pasado.



Ante los diputados de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, dijo que su paso como encargado de la Fiscalía en Combate a la Corrupción ha dado resultados, ya que aumentó el número de determinaciones al pasar de un 10 a un 30 por ciento y en materia de vinculación dijo haber logrado una eficacia del 95 por ciento.



“Esos resultados que me avalan como un servidor público entregado y comprometido quiero llevarlo a cabo en el instituto, será labor inacabada, será un compromiso rotundo, quiero citar una frase de Salvador Díaz Mirón que decía que logró transitar sobre el pantano sin manchar sus alas y es algo que yo creo que lo he hecho con mucha firmeza, poder transitar en cualquier cargo público sin tener ningún remordimiento o algo con lo que me juzgue la sociedad y ese es mi compromiso”.



Desfilan aspirantes



Este martes concluyeron las entrevistas de quienes buscan el cargo. El primero en comparecer fue Carlos Alberto Pedreguera García, quien señaló que la percepción de la ciudadanía es que en México abunda la corrupción porque a pesar de tener de las mejores leyes en materia de transparencia, estas no están funcionado.



Miguel Ángel Díaz Pedroza dijo que es urgente incentivar la participación ciudadana en el IVAI, por lo cual dijo que se requiere difundir el acceso a la información como un derecho humano. Consideró que se debe realizar una campaña a nivel estatal para dar a conocer la existencia del IVAI y en qué consiste su trabajo.



Karim Pacheco Pérez dijo ante los diputados que en el IVAI es urgente que haya personas independientes y capaces, con prestigio profesional.



Además, el funcionario demandó a los diputados locales que el proceso de selección de los comisionados sea transparente y apegado a derecho.



Por su parte, la directora de Datos Personales del IVAI, Elizabeth Ramsauer Villa, señaló que se requiere reformar la plataforma de información para hacerla con un lenguaje fácil a la ciudadanía. Además, dijo que se debe ampliar el capítulo de personas fallecidas para dar paso a testamentos digitales y adecuar la ley para casos de contingencia como la generada por el coronavirus COVID-19.



Magda Zayas expresó que el acceso a la información es un Derecho Humano y por ello es importante que los ciudadanos sepan que puedan acceder a la información pública. Expuso que es abogada y periodista, por ello optó por participar, al ser una cultura que se debe fomentar.



Dijo que de ser elegida para el cargo por el Congreso, buscaría impulsar una reestructuración y fomentar la capacitación al interior del organismo, así como buscar mayor difusión entre los ciudadanos del acceso a la información, destacando la importancia de garantizar la autonomía del IVAI ante los sujetos obligados.



Apenas el lunes otros aspirantes propusieron abatir el rezago de solicitudes de información, reducir los gastos y reformar al instituto.



José Alberto Hernández Melgarejo enfatizó en la urgencia de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones para ejercer su derecho al acceso a la información.



Eunice Caldelas Alcántara se pronunció por aplicar reformas a la ley estatal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual rige al IVAI, relacionadas a abatir los rezagos en cuanto a los recursos de información.



Emilio Ortiz Medina enfatizó en la necesidad de aplicar información accesible a todos y a la vez lamentó las carencias en el ente autónomo, cuyo manejo consideró como "ominoso".



José Luis Huesca Hernández enfatizó el cumplimiento de la Norma 0855, dado que los sujetos obligados no publican la información de carácter público.



Rocío Luna García dijo que es necesario reconstruir el instituto por el rezago en los procesos de revisión, incluso desde 2017 debido a los plazos amplios que la ley le otorgan.



Ana Josefina Bello Jiménez urgió a una mayor coordinación entre autoridades para garantizar el cumplimiento de la norma pero también lograr que los ciudadanos puedan conocer sus derechos.



Por su parte, Beatriz Méndez Basurto enfatizó en una reingeniería administrativa en el IVAI para mejorar la imagen de este órgano con la ciudadanía.



Hugo Santiago Blanco León aseguró que la participación ciudadana no alcanza ni el uno por ciento en la formulación de recursos de revisión.



Por lo anterior, consideró que el IVAI debe acercar a los ciudadanos la promoción del derecho ciudadano a la información.



