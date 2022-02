Encierro por COVID dejó problemas psicológicos en niños

Un inicio de año complicado es el que se tiene por el regreso a clases presenciales, pues los menores, en especial los adolescentes y jóvenes, presentan problemas psicológicos derivados del encierro que vivieron por la pandemia, indicó la delegada en Orizaba de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, María Enriqueta Basurto Vargas.Mencionó que han visto "problemas muy serios" porque los alumnos están molestos con su entorno, con sus familias y hasta con ellos mismos.Agregó que para tratar esto, algunos planteles han instalado módulos de apoyo psicopedagógicos.Mencionó que desde que se tenían las clases virtuales se comenzó a ver algunos problemas con los menores, por ejemplo estaban en pantalla pero distraídos con los celulares y los padres ocupados en su trabajo no se percataban.Señaló que hoy ven que los jóvenes no quieren ir a clase y los padres no los obligan o quizá no se dan cuenta.Mencionó que en el Instituto Atenas, del cual es directora, las clases se iniciaron en jardín de niños con el 100 por ciento de los estudiantes, en primaria con el 90 por ciento, pero en secundaria y bachillerato con el 60 por ciento.Agregó que otros problemas que tienen es que los alumnos de nuevo ingreso que provienen de escuelas oficiales van muy mal preparados, porque tenían clases una vez a la semana.Señaló que otro problema es que por la pandemia, a muchos padres se les redujeron sus ingresos drásticamente, por lo que han tenido que otorgar becas para apoyar a los menores.