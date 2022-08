Encinas fija postura: Guardia Nacional debe ser civil

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, subrayó que su postura respecto a la eventual iniciativa o decreto presidencial para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es que debe mantenerse en el ámbito civil y no el militar.En el marco de la presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, donde asistentes lanzaron consignas contra la militarización de la Guardia Nacional como pretende el presidente López Obrador, Encinas expuso que su postura en este tema siempre ha sido la misma y es apegarse a la Constitución y que las instituciones policiacas deben de ser encabezadas por civiles y no militares.“Todavía no se pasa —la reforma o el decreto—, hay una discusión en este país, que aún está en el Congreso. Yo creo nosotros debemos mantener el mandato constitucional, siempre lo he sostenido públicamente respecto a que la seguridad pública es un asunto de la autoridad civil”, apuntó.Cabe destacar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que prepara una iniciativa o decreto para que la Guardia Nacional, su estructura e integrantes formen parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.Un poco antes y en el marco de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, en el Museo Nacional de Antropología, algunos de los asistentes gritaros consignas como “No a la militarización”, en el momento en que Encinas Rodríguez recibió el informe de dicha comisión colombiana.Durante los últimos días y aún después de lo ocurrido en Ciudad Juárez, Baja California, Guanajuato y Jalisco, el presidente López Obrador a defendido su estrategia contra la violencia y la inseguridad, así como la reforma que pretende pasar el mando de la Guardia Nacional a la SEDENA.Entre otros organismos internacionales, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ha exhortado al gobierno de López Obrador a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional y de la seguridad pública.En el evento, en representación del Gobierno de México, el titular de dicha subsecretaría, Alejandro Encinas Rodríguez, recibió el informe de la comisión de la verdad de Colombia.Al recibir el documento, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración refrendó el compromiso y responsabilidad para conocer la verdad, reivindicar la memoria, buscar la reparación del daño y continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de dar respuesta a la sociedad mexicana sobre los lamentables crímenes de Estado que se cometieron durante el periodo de la llamada Guerra Sucia.Encinas Rodríguez reconoció el enorme esfuerzo de los trabajos de la comisión de la verdad en Colombia que, resaltó, atendió todas las aristas del problema de 60 años de una guerra que más allá de la confrontación política entre un movimiento guerrillero y el Estado, dañó significativamente a la sociedad.Dicha comisión de Colombia terminó un proceso de búsqueda de la verdad mediante la publicación del informe final el pasado 28 de junio, mientras en México se proyecta un proceso semejante con el inicio de los trabajos de la comisión del periodo conocido como Guerra Sucia, en diciembre de 2021.La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia impulsa, desde su creación, colocar en el debate público los diferentes ejercicios de justicia transicional, de cara a su mandato.Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.