Encinas pide a FGR investigar “grave filtración” de información del caso Ayotzinapa

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del informe del caso Ayotzinapa.Ante la publicación de información del documento testado, Encinas condenó la “lamentable filtración” de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa.“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, escribió Encinas en redes sociales.Encinas busca que se den a conocer nombres de funcionarios y militares implicados en caso AyotzinapaEl subsecretario de Gobernación adelantó ayer que buscaría, bajo el principio de máxima publicidad, que el Poder Judicial permitiera dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos y militares que tienen orden de aprehensión por la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.“Les anticipo cuál será su respuesta: ‘No’, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe prevalecer”, dijo Encinas en conferencia en Palacio Nacional.Encinas Rodríguez recordó que la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa no tiene funciones de Ministerio Público, sino la búsqueda de la justicia y la no repetición al que tienen derecho las víctimas.Encinas dijo que los nombres de los implicados fueron dados a conocer a los padres de los normalistas, pero por el debido proceso se testaron en el informe que presentó la Comisión de la Verdad.El subsecretario Encinas llamó a las madres y padres de los normalistas a tener confianza en la investigación que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo, y que el lunes, en la conmemoración del octavo aniversario de la desaparición de estudiantes, no caigan en provocaciones.En este contexto, el Centro ProDH también se pronunció por la filtración y consideró que esta acción revictimiza a las familia por lo que ha pedido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) verificar la fiabilidad de la información.Quienes integran este centro en favor de los derechos humanos mencionaron que también están preocupados sobre la versión de que la Fiscalía General de la República (FGR), de forma en “extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión.