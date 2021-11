Encuentran Vocho atorado en drenaje de Monterrey

Durante un servicio “de rutina” del cuerpo de servicios públicos de Monterrey, encontraron atorado en drenaje un Volkswagen Sedán (Vocho), sorprendiendo a propios y extraños que se encontraban en el lugar.Es común que en el drenaje terminen algunos objetos perdidos pero los trabajadores jamás se imaginaron que encontrarían un automóvil en el lugar. El Alcalde fue notificado al momento y en cuestión de minutos se encontraba en la zona para analizar las maniobras para retirar la unidad.Por obvias razones, el Vocho se encontraba en muy malas condiciones. No obstante, la unidad aún contaba con la pintura casi en su totalidad, así como tapicería de los asientos y algunos accesorios.Las autoridades aún no saben con seguridad cómo llegó el auto a esa situación. Algunos trabajadores comentaron que el motivo más probable es que el Huracán Alex de 2010 arrastró al coche dentro de una obra pública y nadie revisó al momento de seguir con las labores.No obstante, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas mantiene la versión de que fue arrastrado hace un par de años por una fuerte lluvia. El Ejecutivo mencionó que los servicios públicos realizarán un desazolve de 1.2 kilómetros en líneas pluviales para mantener el drenaje en buenas condiciones.El Vocho fue retirado del drenaje con ayuda de una grúa. El destino de la unidad será la destrucción para, después, reciclar sus materiales. Usuarios en redes sociales reportaron que, desde hace algunos años, el cruce de avenidas donde encontraron el Vocho suele inundarse con las lluvias.“El gran reto no está en el desazolve diario que se hacen en nuestra red de drenaje, sino en la responsabilidad de los ciudadanos para mantener limpia la ciudad,” finalizó el Ejecutivo.