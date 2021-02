Encuestas no son fiables, podrían ser manipuladas: PRD en Poza Rica

Las encuestas de empresas, como TRsearch, que califican a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como el partido político de la ciudadanía en municipios, como Poza Rica, no son confiables y podrían ser tendenciosas porque se compró publicidad en redes sociales para difusión regional en la entidad veracruzana.



El presidente de la dirección ejecutiva municipal del PRD en Poza Rica, Bruno Martínez Aparicio, dio su punto de visto sobre las encuestas que la empresa TResearch difundió con publicidad pagada en plataforma de Facebook, donde se manifiesta que MORENA tiene ventaja sobre el resto de los partidos políticos, vaticinando un triunfo avasallador sobre las demás instituciones políticas.



Dijo que la empresa no especifica como realizó el muestreo, se tiene que analizar con que indicadores se realizaron estas encuestas, ya que son diversos factores que se requieren para el análisis de una encuesta.



Con las variantes se puede jugar para que tengan un resultado favorable a un partido político, por ello considera que no son fiables los resultados ni tener veracidad, lo cual su fin sería confundir a la población, ante el próximo proceso electoral que debe realizarse el 6 de junio ya que podrían estar manipulados los resultados luego que han sido expuestas con publicidad pagada en redes sociales.



“Son patadas de ahogado, creo que están sintiendo por ahí que el PRD viene trabajando bien. Que la coalición Va por Veracruz trabaja bien y podemos dar resultados favorables”.



Mencionó que los resultados de gobiernos municipales como Papantla, Coatzintla y Tihuatlán que pertenecen al Sol Azteca son muestra del favoritismo que ha manifestado el electorado en poco más de 8 años.



El dirigente del PRD en Poza Rica, Bruno Martínez Aparicio, dijo que ante las encuestas que se pretenden favorecer a Morena, se investigará quien paga esa publicidad para impugnar ante las autoridades electorales.