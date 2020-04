Enfermeras de Veracruz-Boca del Río piden apoyo; colectan material ante contingencia

Ante el desabasto de insumos clínicos en plena contingencia por coronavirus, enfermeras de la conurbación Veracruz-Boca del Río colocaron un centro de acopio para que la población las apoye con material.



Advierten que personal médico en la zona requiere mascarillas, batas y guantes, pese a que la conurbación concentra el mayor número de casos confirmados y sospechosos en el Estado.



Por esto, desde el lunes y hasta el próximo viernes, permanecerán de 17:00 a las 20:00 horas en la Plaza de la Soberanía, ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho.



Buscan surtir con equipo y enseres a los compañeros que laboran en estas áreas, ya que señalan la preocupación del gremio de contagiarse y no poder seguir ayudando en el trato a los pacientes sintomáticos que llegan a los hospitales.



Solicitan guantes, gel antibacterial, batas, jabón, cloro, toallitas desinfectantes, kits con gorros y principalmente cubrebocas que en algunos hospitales no tienen,



Nobella Hernández, enfermera en el sector público y privado, señala que por ahora no han tenido respuesta positiva, por lo que espera que en estos últimos dos días la recaudación mejore.