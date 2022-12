Enfermeras del Hospital Regional de Xalapa exigen pago de uniformes

Enfermeras del Hospital Regional “Luis F. Nachón” se manifestaron este viernes por la mañana para exigir el pago de prestaciones como uniformes y su bono navideño.Dulce María Hernández, una de las trabajadoras sanitarias que protestó, afirmó que la administración del nosocomio no les ha dado respuesta sobre el cumplimiento de esta obligación contractual.“Nos manifestamos por los uniformes que no dan fecha para cuándo, además de infinidad de cosas. Pero por ahora son los uniformes”, expresó.Asimismo, otra de sus compañeras de nombre Lourdes Limón exigió respuestas a otras peticiones que están haciendo y lamentó que les dan fechas y les hacen promesas sin que se cumplan.“Nos exigen y no nos resuelven nada, según somos sindicalizadas y no tenemos el respaldo del sindicato en ningún tipo de aspecto. Cuando entramos al hospital, la jefatura de Enfermería nos exige que portemos bien el uniforme pero no lo han pagado y la respuesta es, ¿Y eso a mí qué me importa?”, denunció.Las enfermeras criticaron que se les exija estar vestidas adecuadamente pero no se les otorgan las prendas.“Muchos dirán que les vale, pero es algo esencial. Tu presentación en tu área de trabajo, es importantísimo”, reafirmó acompañada de otras inconformes.Además, indicaron que tampoco les han pagado el bono navideño, el cual es una prestación complementaria del aguinaldo, alegando que sólo reciben el pago correspondiente a 15 días y no a 30 como estipula su contrato laboral.“En el aguinaldo nos dan nada más una quincena, cuando oficialmente son 30 días de salario. Entonces se complementa el bono navideño que tampoco nos han dicho nada de cuándo van a pagarlo”, acusó.