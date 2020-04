Enfermeras exigen respeto a veracruzanos; nos exponemos por atenderlos, dicen

Médicos y enfermeras de Boca del Río han reforzado sus medidas de seguridad personal debido a las agresiones contra compañeros en otras ciudades del país durante la pandemia de COVID-19.



Aunque no hay casos de ataques físicos en la calle, afirman ser víctimas de discriminación en el transporte público, por lo cual piden respeto por parte de los veracruzanos.



"Ella pagó su pasaje y alguien se paró a hablar con el chofer y el chofer le dio su dinero y dijo ‘necesito que se baje’ y eso me molestó mucho. No es posible porque la gente sabe que los estamos atendiendo y es exponer nuestra vida y porque no sabemos si yo estoy contagiada o usted está contagiada y no sabemos si el último rostro que van a ver es el mío el día de su muerte pero necesitamos respeto por parte de la gente", dijo la enfermera Mary Vargas.



Para evitar exponerse a discriminación, miradas con miedo y alejamiento, han preferido no usar sus uniformes al trasladarse a sus centros de trabajo.



Diariamente, salen de sus casas con otra vestimenta y llevan guardado su ropa de enfermeras y batas, al salir del hospital, se vuelven a cambiar.



"Optamos por salir con ropa de civil para que no seamos agredidas como en otros Estados están haciendo, lo que pedimos a la gente es que nos tenga un poco de consideración y respeto porque estamos tratando de salvar la vida de otras personas y arriesgando nuestra vida para salvar la de otro", dijo María de Jesús Luna, también enfermera.



Muchos del personal médico ha preferido salir de sus casas y alojarse con amigos del mismo hospital para evitar poner en riesgo a su familia.