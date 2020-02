Enfermos deben atenderse con paciencia y misericordia: Iglesia de Orizaba

Jesús es la mejor medicina para todo los enfermos, indicó el sacerdote Yael Cebada, al oficiar la misa donde se pidió por éstos. Aquí, el presbítero pidió a los sanos que cuiden de los enfermos pero con amor, no con poca paciencia y falta de misericordia.



Decenas de personas llegaron a la Catedral San Miguel Arcángel la tarde de este 11 de febrero, en donde se efectúa la oración por quienes han perdido la salud.



En este sentido, el sacerdote hizo el llamado para que la gente ponga su confianza en Dios pero también los invitó a que no dejen de tomar las medicinas que requiere el cuerpo para curar la enfermedad o controlarla, pues son un instrumento que Dios usa para que el paciente tenga una mejor calidad de vida.



De igual forma, dijo que es necesario que quien goza de salud debe ayudar al enfermo, aquel que no puede caminar, que no puede comer solo, quien requiere de algún ser que le pueda auxiliar.



"Tus manos son las de Jesús, son instrumentos y vehículos del amor de Dios. Aunque no olvidemos que también pueden ser fruto de un maltrato cuando se regaña al paciente. Nuestras manos puede violentar al enfermo y entonces distanciamos de Dios al enfermo".



Añadió que Jesús no pasó por la vida de los enfermos regañándolos, lastimándolos, maltratándolos, sino que siempre tuvo palabra y acciones de amor, así como de consuelo.