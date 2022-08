Enfrentamos carencias pero no le vamos a fallar a xalapeños: Bomberos

El primer comandante de los Bomberos Xalapa, José Luis Acosta Hernández, aclaró que las necesidades de la corporación no han sido impedimento para que continúen su labor.“Las necesidades como siempre, nunca van a faltar, pero nosotros tenemos que seguir adelante, luego nos dicen que no podemos con lo que tenemos en la otra estación de Bomberos, pero es precisamente por eso, para acercar el servicio y no tener tanto gasto en el traslado de lo que es de central al Castillo, por decirlo”.El Comandante explicó que buscan acercarse a la ciudadanía para que se sepa protegida y aunque operen en numero rojos, no dan ni un paso atrás.“La ciudadanía cuenta con bomberos en Xalapa hasta el 90%, no al 100%, con necesidades pero no podemos debernos”.Y es que en Xalapa, dijo, se cuenta con 43 elementos, cuando mínimo tendrían que ser 100.Este domingo, previo al Día del Bombero que se celebra mañana lunes, los tragafuegos desfilaron por el Centro de la Capital, rindiendo homenaje a sus veteranos y conviviendo con familias.“Bien merecido lo tienen (los veteranos) ya que ellos son la base por la plataforma del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa”, dijo.