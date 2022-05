Ensamble de música antigua “Corazón con Manos” retoma presentaciones

El ensamble de música antigua “Corazón con Manos” regresa a la cartelera local con presentaciones en varios escenarios; ofrecerá programas diferentes con parte de su amplio repertorio de música medieval y barroca. Inicia sus presentaciones este viernes 13 de mayo en el escenario de ForOculto, en que presentará el programa “Desde el Renacimiento”, en función única programada para las 19:30 horas.En promoción de preventa ofrecen boletos en $80.00 y para el viernes, en taquilla de ForOculto estará en $100.00. Para más información podrán comunicarse a los teléfonos 983 137 2391 o al 22 82 03 0916.Jorge, integrante del ensamble de música antigua “Corazón con Manos”, indica que para este concierto ofrecen un programa nuevo, “se trata de música instrumental, música profana, del Renacimiento; vamos a tocar piezas de diferentes autores de ese periodo, con algunas danzas. Es nuestra versión instrumental de danzas anónimas”.“Surge de una pieza muy conocida en el mundo de los ejecutantes de la guitara, la partitura ya la tenía impresa, busqué otras versiones y las encontré en Internet, la chequé. Ya la conocía. En cierta ocasión la había tocado y me atreví a hacer el arreglo para el ensamble, junto con otra pieza anónima del siglo XV, prácticamente es un popurrí, dos danzas polacas anónimas, composiciones que me las hizo llegar el maestro Richard Ziwi para que hiciera unos arreglos a partir de los suyos a cuatro manos. Escogí dos para tener un programa amplio y variado de compositores alemanes, italianos, polacos. Todos del mismo periodo histórico”.“Definitivamente en ForOculto ofrecemos un espectáculo nuevo. En otras presentaciones procurábamos tocar música de los tres periodos, medieval, barroco o renacentista. Ahora que retornamos al escenario hicimos un giro para dar al público otras opciones del programa, para no tocar el mismo repertorio”.“Dimos el banderazo este año en el Centro Recreativo, con un espectáculo medieval, de una cruzada musical con cinco integrantes. Fue en febrero de manera presencial. El año anterior nos quedamos inactivos. Este 2022 tuvimos programado un viaje para Argentina, que se detuvo por la pandemia”.Para el 8 de junio se presentará el programa Celtic Irish, en Cauz, a las 19:30 horas; para el 2 de julio ofrecen el programa Barrocho en Jacco Jazzy Café, a las 19:30 horas, para continuar el 17 de julio, con nuestra participación en el Festival Keltic, que tendrá lugar en Acajete.