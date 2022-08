Entrada de la SEDENA a Omealca bajó índices delictivos, asegura Alcaldesa

La alcaldesa de Omealca, Nallely Cortés Jiménez, aseguró que los indicios delictivos en el municipio han disminuido luego de que hace poco más de 30 días se desapareciera a la Policía Municipal y entrara la Secretaria de Marina Armada de México a tomar el control de la seguridad en el municipio.La alcaldesa habría sido quien solicitó la entrada de elementos de marina al municipio a su cargo, luego de una reunión de la Mesa para la construcción de la Paz, ahora asegura que el pueblo ve con buenos ojos a los uniformados.El 7 de Julio pasado, los 16 policías municipales con los que contaba Omealca fueron dados de baja porque estos no contaban con los Exámenes de control y confianza.La presidenta municipal afirmó que el control de la seguridad pública por parte de la Secretaría de Marina permitió que se redujera la incidencia delictiva.“Muy bien, estuvo muy bien, buenas expectativas de parte de la comunidad y pues creo que nos fue bastante bien, muy aceptado por la comunidad (…) De hecho hoy nos acompaña el capitán que está al frente. La comunidad aceptó bastante bien y creo que lo índices dicen las cosas (…) La Marina está con nosotros y son decisiones que ayudaron mucho”, acotó.Cortés Jiménez explicó que ha habido incidentes que ocurren en municipios cercanos al suyo, pero se reportan como sucedidos en Omealca por desconocimiento o por la cercanía con la misma, pero que no ha sido así.“Realmente no ha habido, ha estado tranquilo, siempre mencionan ‘Omealca, Omealca’, pero es alrededor donde suceden las cosas y todo recae con nosotros, pero ahorita se ha mantenido, de hecho en las noticias y demás ha estado bastante bien”, expresó.Por último, la alcaldesa refirió que se aprobaron 79 millones de pesos para Omealca para este año, de los cuales 29 millones de pesos se destinarán a obra pública.