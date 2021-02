Entre 9 y 10 millones de mexicanos cayeron en la pobreza durante 2020: CONEVAL

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha tenido un impacto profundo en la economía de las familias mexicanas pues tan sólo en 2020, entre 9 y 10 millones de mexicanos cayeron por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con el Informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).



Según este consejo, el estancamiento de la economía desde 2019, al que se sumó la caída histórica de la actividad económica provocada por la pandemia, ha puesto en riesgo los avances alcanzados en las últimas décadas en materia de desarrollo social.



Así las cosas, los programas sociales implementados por el Gobierno Federal no pudieron impedir que, según las estimaciones del CONEVAL, durante 2020 el número de pobres en nuestro país aumentara entre 7 y 8 por ciento con relación a 2019, por lo que el número de pobres en México llegaría a más de 70 millones, lo que representa el 56.7 por ciento de la población.



En el informe, el CONEVAL critica que los Programas Integrales de Bienestar del Gobierno Federal “han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que limitan el acceso a derechos”.



Después de analizar los programas sociales implementados por el Gobierno Federal, el CONEVAL concluye que son solo paliativos que no atienden las causas estructurales de la pobreza, por lo que no representan una solución a largo plazo.



Asimismo, el informe señala que si bien los demás países de América Latina también presentan incrementos en sus niveles de pobreza por el impacto económico de la COVID-19, México sería el cuarto país con un mayor aumento, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos.