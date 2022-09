Entre acusaciones de “limpiacuentas”, Congreso modifica su Comisión de Vigilancia

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del Estado modificó la integración de diversas comisiones legislativas, incluyendo la presidencia de la Comisión de Vigilancia, responsable de coadyuvar en la fiscalización de recursos públicos.El diputado de MORENA, Luis Arturo Santiago Martínez, dejará de presidir dicha comisión, siendo relevado por su correligionario Rafael Gustavo Fararoni Magaña.Ahora el órgano queda integrado por Luis Fernando Cervantes Cruz como secretario, así como por Magaly Armenta Oliveros, Elisa Mohedano Orellán, Luis Antonio Luna Rosales, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Paul Martínez Marie, Roberto Francisco San Román Solana, Fernando Arteaga Aponte, Ramón Díaz Ávila, Lourdes Juárez Lara, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Othón Hernández Candanedo y Bingen Rementería Molina, en calidad de vocales.Apenas este lunes la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, entregó a Santiago Martínez el Informe de Seguimiento a Cuentas Públicas 2019 y 2020 respecto a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y 2020.El morenista difundió un comunicado señalando que se sumaba al pronunciamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, asegurando que no se solaparía “ni se ayudará a las administraciones a evadir su responsabilidad de responder por presunto daño patrimonial”.Por su parte, Gómez Cazarín declaró que, quien resulte responsable de daño patrimonial a las arcas municipales, será denunciado, añadiendo que renunciará al cargo si algún alcalde le comprueba que pide “moches” para limpiar las cuentas públicas.El líder de la bancada de MORENA pidió al personal del Congreso y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado no prestarse a actos de corrupción, pactar o recibir dinero de los exfuncionarios o autoridades para solventar sus irregularidades.Por su parte, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, aseguró este viernes que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia en contra de servidores públicos que hayan intentado “limpiar” cuentas públicas o maquillar cifras.En conferencia de prensa, la auditora añadió que el ORFIS no limpia cuentas públicas, descartando que se manden emisarios a los Ayuntamientos para hacer esos ofrecimientos.Además de la Comisión de Vigilancia se dieron otras modificaciones por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el argumento de incorporar a Elisa Mohedano Orellán, representante del Distrito IV de Álamo Temapache como suplente de Elizabeth Cervantes de la Cruz.El acuerdo fue aprobado con 44 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra. También se modificó la comisión de Administración y Presupuesto, quedando Perla Eufemia Romero Rodríguez como presidenta; Jessica Ramírez Cisneros, como secretaria y Rafael Gustavo Fararoni Magaña, vocal.Ciencia y Tecnología queda integrada por Verónica Pulido Herrera como presidenta; Juan Enrique Santos Mendoza como secretario y Luis Arturo Santiago Martínez como vocal.Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal queda integrada por José Magdaleno Rosales Torres, como presidente; Luis Arturo Santiago Martínez, como secretario, y Ruth Callejas Roldán, como vocal.La Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal se integra por Citlali Medellín Careaga, como presidenta; Elisa Mohedano Orellán, como secretaria y Bonifacio Castillo Cruz, vocal.Protección Civil queda integrada por Luis Arturo Santiago Martínez como presidente; Gisela López López, secretaria, e Illya Dolores Escobar Martínez, vocal.Finalmente Trabajo y Previsión Social se integra por Gisela López López presidenta; Itzel López López, secretaria y Jaime Enrique de la Garza Martínez, vocal.